[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]국내 연구진이 식물 추출물을 활용해 바이러스의 활성과 증식을 억제하는 기술을 개발하고 특허 등록에 성공해 주목받고 있다.

경기도산림환경연구소는 도 자체연구사업인 지역소득개발연구를 통해 분비나무와 운금만병초(포츄네이 만병초) 추출물의 항바이러스 효능을 규명하고, 최근 특허청 심사를 통과하여 특허 등록을 마쳤다고 9일 밝혔다.

이번에 등록된 특허는 ‘분비나무 잎 추출물을 함유하는 항바이러스 조성물(특허 제10-2913936호)’과 ‘운금만병초(포츄네이) 추출물을 함유하는 항바이러스 조성물(특허 제10-2913937호)’다.

연구 결과에 따르면 분비나무 추출물은 인플루엔자 A 바이러스(H1A1), 고양이 코로나바이러스(FCoV), 인간 코로나바이러스(HCoV)에 대해 높은 저감 효과를 보였으며, 운금만병초 추출물은 인간 코로나바이러스에 대한 항바이러스 효능이 확인됐다.

연구진은 두 식물을 최적 조건에서 추출한 뒤 생리활성 분석을 통해 기능성을 규명했다.

국제공인 시험기관인 한국의과학연구원 분석센터에 의뢰해 실제 바이러스를 이용한 항바이러스 평가를 수행했다. 그 결과 분비나무 추출물은 인플루엔자(H1A1)에서 99.999%, 고양이 코로나바이러스에서 92.06%, 인간 코로나바이러스에서 98.59%의 바이러스 활성 및 증식억제 능력을 보였다. 운금만병초 추출물 역시 인간 코로나바이러스에서 99.96%의 항바이러스 효과가 입증됐다.

그동안 인류가 면역력을 갖지 못한 바이러스성 질병 관련 백신과 치료제 개발이 지속되고 있지만, 치료제의 경우 기존 의약품의 전환보다 신약 개발이 필수적이다. 독감 치료제 타미플루의 사례처럼, 개발 과정에서 식물 등 자연 자원이 중요한 단서가 되는 경우가 많다.

경기도산림환경연구소는 2012년부터 현재까지 총 13억 6500만 원의 도 예산을 투입해 진행한 지역소득개발연구 과정에서 수집한 산림자원 추출 동결건조물 155종, 총 2만 300여 g을 유·무상으로 분양하고 있다.

분양 단가는 10㎎ 기준으로 경기도 내 기관·기업·연구소는 3000원, 타 시도 소재 기업은 4000원이다. 정부와 지방자치단체 연구기관에는 무상으로 제공된다. 이는 약 60억 9000만 원 상당의 가치에 해당한다.

연구소는 해당 시료의 초기 단계 성능 검증 결과도 함께 공유해 의약품과 바이오 제품 개발 기간 단축에 활용할 계획이다. 현재까지 연구소는 관련 특허 26건을 출원했으며, 이 중 15건이 등록을 마쳤다.