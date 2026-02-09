연매출 1억400만원 미만 소상공인 대상…공과금·4대보험료 사용 가능 전용 누리집 접수·초기 혼잡 방지 2부제 운영…피싱 주의 당부 “신속 집행으로 매출 감소 소상공인 숨통 틔울 것”

[헤럴드경제=홍석희 기자] 소상공인시장진흥공단이 공과금과 보험료 등에 사용할 수 있는 경영안정 바우처 지원을 시작하며 소상공인 유동성 지원에 나섰다.

소상공인시장진흥공단은 ‘소상공인 경영안정 바우처’ 지원사업 신청 접수를 9일부터 개시한다고 밝혔다.

이번 바우처는 2025년 연매출 1억400만원 미만 소상공인을 대상으로 지급되며, 전기·가스·수도요금 등 공과금과 국민연금·건강보험·산재보험·고용보험 등 4대 보험료, 차량 연료비, 전통시장 화재공제료 납부 등에 사용할 수 있는 25만원이 지원된다.

소진공은 신청 편의성 제고를 위해 시스템도 개선했다. 지난해 ‘소상공인 부담경감 크레딧’ 사업 참여 이력이 있는 소상공인은 기존 정보를 자동으로 불러오는 기능을 통해 별도 재입력 없이 신청할 수 있다.

신청은 9일 오전 9시부터 전용 누리집을 통해 가능하며, 접수 초기 혼잡을 방지하기 위해 신청 첫날과 둘째 날은 사업자등록번호 끝자리 기준 2부제가 운영된다. 세부 내용은 소진공 누리집 공고문과 전용 콜센터를 통해 안내받을 수 있다.

아울러 소진공은 지원사업을 사칭한 피싱 사이트와 문자에 대한 각별한 주의를 당부했다. 반드시 공식 누리집을 통해 신청해야 하며, 어떠한 경우에도 입금이나 계좌 비밀번호 등을 요구하지 않는다고 강조했다.

인태연 소진공 이사장은 “경영안정 바우처가 매출 감소로 어려움을 겪는 소상공인에게 조금이나마 도움이 되길 바란다”며 “신속한 집행을 통해 현장의 경영 안정에 보탬이 되도록 하겠다”고 말했다.