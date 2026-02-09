[헤럴드경제=홍석희 기자] 한성숙 중소벤처기업부 장관이 현재 보유하고 있는 4채 주택 가운데 3채를 처분키로 했다.

9일 중기부에 따르면 한 장관은 자신이 보유한 주택 중 양평군과 서울 강남구 역삼동 소재 주택 2채는 이미 매도 절차를 추진 중인 것으로 파악됐다. 한 장관은 추가로 모친이 거주하고 있는 서울 송파구 잠실동 주택 1채도 추가로 매도키로 했다.

한 장관이 소유하고 있는 송파구 아파트는 인사청문회 과정에서도 지적이 됐던 주택이다. 이 아파트에 모친을 무상으로 거주하게 함으로써 사실상 ‘편법 증여’했다는 의혹에 휩싸였다. 한 장관은 2022년 3월 종로구 단독주택으로 전입하면서 송파구 아파트의 세대주를 모친으로 등록했다.

공직자윤리위원회 재산 신고에 따르면 한 장관은 서울 송파구 아파트, 강남구 오피스텔, 종로구 단독주택, 경기 양평 단독주택 등 4주택을 보유하고 있다. 이재명 정부 국무위원 가운데 가장 많은 주택 보유자다. 한 장관은 본인이 거주하고 있는 종로구 단독주택만 남겨놓고 다른 주택은 모두 처분하겠다는 계획이다.

경기 양주시 소재 주택 1채는 가족 공동소유 형태로 한 장관이 전체의 10분의 1가량 지분만 보유하고 있어 실질적인 보유·처분 대상에는 해당하지 않는다고 중기부는 설명했다. 해당 주택은 가족이 함께 소유한 자산으로 한 장관 개인의 처분 대상 주택으로 보기는 어렵다.

경기도 양주시의 주택은 가족 공동소유로 보유 및 처분 대상은 아니라고 중기부는 전했다. 이재명 대통령은 전날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “한 사람이 수백채씩 집을 사 모으도록 허용하면 수만채 집을 지어 공급한들 부족할 수밖에 없지 않겠느냐”며 다주택자들을 향한 압박의 메시지를 내놓았다.