[헤럴드경제=고승희 기자] 한국인 발레리나 염다연(17)이 세계 최고 권위의 청소년 발레 콩쿠르로 불리는 스위스 로잔발레콩쿠르에서 2위에 올랐다.

염다연은 7일(현지시간) 스위스에서 여린 제54회 로잔발레콩쿠르 결선에서 쥘 폐로가 안무한 ‘에스메랄다’ 등을 선보여 21명의 참가자 중 2위에 오른 것은 물론 관객상까지 받았다. 관객상은 콩쿠르 현장에서 무용수들의 공연을 본 관객들이 직접 뽑는 상으로, 사실상 인기상 격이다.

1위는 미국인 발레리노 윌리엄 가입스(18)가 차지했다.

로잔 콩쿠르에서 2위에 오른 염다연은 중학생 때부터 발레 영재로 정몽구 재단의 후원을 받았다. 매년 여러 발레 공연에 참여하며 실력을 쌓았고, 국내 콩쿠르에서도 여러 차례 수상하며 이름을 알렸다. 발레 학원을 운영하는 부모의 영향으로 무용수로의 꿈을 키웠다. 그의 아버지는 뉴질랜드 왕립발레단 최초의 한국인 솔리스트 염지훈, 어머니는 일본인 발레리나 하라 사오리다.

염다연과 결선에 오른 한국 무용수 5명 전원이 본상을 받았다. 신아라(7위), 김태은(10위), 방수혁(11위), 손민균(12위), 전지율(14위)이 모두 수상해 장학금을 받게 됐다.

올해로 54회를 맞은 로잔발레콩쿠르는 바르나, 잭슨, 모스크바, 파리 콩쿠르와 함께 세계 5대 발레 콩쿠르로 꼽히는 대회다. 15~18세 학생들만 참가할 수 있고 입상자들은 연계된 해외 발레단이나 발레학교에 갈 수 있어 무용수들의 등용문으로 불린다.

한국인 무용수로는 1985년 강수진 현 국립발레단장이 한국인 최초로 입상했고 2002년 최유희, 2005년 김유진, 2007년 박세은이 우승했다. 지난해엔 박윤재가 한국인 발레리노 최초로 우승했다.