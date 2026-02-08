매매수급지수 21주 만에 최저...‘다주택자 급매물’ 등장도

[헤럴드경제=정찬수 기자] 서울 강남3구(서초·강남·송파구)를 낀 동남권의 아파트 매물이 늘면서 매매수급지수가 21주 만에 최저치를 기록했다.

8일 한국부동산원에 따르면 2월 첫째 주(2월 2일 기준) 서울 아파트 매매수급지수는 101.9로 최근 2주 연속 하락해 지난해 9월 첫째 주 이후 21주 만에 최저치를 기록했다. 매매수급지수는 수요와 공급 비중을 점수화한 수치다. 기준선인 100보다 낮을수록 집을 사려는 사람보다 팔려는 사람이 많다는 의미다.

동남권(강남3구+강동구) 매매수급지수는 기준선(100)을 소폭 웃돌지만, 서울 전체 평균(105.4)과 서울 여타 권역과 비교하면 눈에 띄게 낮다. 최근 주간 가격 상승폭이 큰 관악구 등을 낀 서남권은 2월 첫째 주 매매수급지수가 108.4, 서북권(은평·서대문·마포구)은 107.3을 각각 기록하며 지난달부터 매도자 우위 국면이 확대되고 있다.

이재명 대통령이 지난달부터 오는 5월 9일 일몰인 ‘다주택자 양도세 중과 유예 연장’이 없음을 강조하면서 다주택자들의 매도를 유도하자, 세금 부담을 고려한 강남권 다주택자들의 일부 급매물 출회가 영향을 미친 것으로 풀이된다.

부동산 빅데이터 업체 아실(아파트실거래가)에 따르면 전날 기준 송파구 매물(4185건)은 1개월 전보다 24.5% 올라 서울 전역에서 가장 높은 상승률을 기록했다. 서초구(6962건)는 16.1%로 상승률 4위, 강남구(8348건)는 15.4%로 5위에 각각 올랐다.

강남지역에서 호가를 낮춘 매물은 많지 않지만, 꾸준히 나오고 있다. 강남구 개포동 개포자이프레지던스 전용 84㎡는 지난해 12월 42억7000만원에 거래됐으나 최근에는 38억원까지 가격을 내린 매물이 나왔다. 온라인에 올라온 매물에는 ‘다주택자 급매물’이라고 적혀 있었다.

다주택자 양도세 중과에 이어 올 6월 지방선거 이후 보유세 개편 움직임이 가시화할 것이라는 전망에 세금 부담을 고려한 다주택자나 고가 주택 보유자들의 매물이 한동안 출현할 것으로 예상된다.

다만 동남권에서 호가를 내린 매물이 나오더라도 가격 자체는 여전히 높은 수준이다. 또 지난해 10·15 대책으로 25억원 초과 주택에 대한 주택담보대출 상한이 2억원으로 묶인 상태라 이 지역으로 수요가 급격히 쏠리기는 어렵다는 분석이 나온다.

남혁우 우리은행 부동산연구원은 “동남권에서 다주택자 급매물 등 출현 빈도가 최근 있는 편이지만, 아직 크게 증가한 수준은 아니다”며 “30억원대 시장은 상급지 갈아타기 시장이고 수요자들이 대출받는 경우가 많은데 이런 매물을 소화하기에는 대출이 부족한 상황”이라고 전했다.