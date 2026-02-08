“추계자료 신뢰도 매우 의심…대한상의도 응당의 책임 져야”

[헤럴드경제=배문숙 기자]구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 김정관 산업통상부 장관은 대한상공회의소(대한상의)가 최근 발표한 ‘한국 고액 자산가 해외 유출’ 관련 자료에 대해 ‘가짜뉴스’라고 규정하고 책임을 물을 것이라고 강경한 입장을 밝혔다.

구 부총리는 8일 자신의 페이스북에 “대한상의는 지난 2월4일 영국의 이민 컨설팅업체 헨리앤파트너스 추계자료를 인용해 우리나라 부유층 2400명이 상속세 부담으로 한국을 떠난다고 보도자료를 냈다”면서 “부유층 2400명이 상속세 부담으로 한국을 떠난다는 것은 가짜뉴스”라고 지적했다.

이어 “추계 자료는 신뢰도가 매우 의심스러운 통계”라며 “해외 언론과 연구기관도 이 자료에 대한 문제를 다수 제기한 적이 있다”고 지적했다.

그러면서 “제대로 안 된 통계를 활용해 보도자료를 생산·배포한 대한상의는 응당의 책임을 져야 한다”며 “언론도 이런 통계를 활용한 보도가 이뤄지지 않도록 신중을 기해달라”고 당부했다.

김 장관은 대한상의에 감사를 진행할 뜻을 밝혔다. 산업통상부는 대한상의를 소관하는 주무부처로 관리·감독의 권한을 가진다.

김 장관은 전날 페이스북에서 “대한상의는 공신력 없고 사실 확인조차 이루어지지 않은 정보를 유통함으로써 국민과 시장, 정부 정책 전반에 심각한 혼선을 초래했다”며 “이는 명백한 가짜뉴스에 해당하며, 이에 대해 강한 유감을 넘어 단호한 조치를 취하겠다”고 전했다.

이어 “해당 보도의 작성 및 배포 경위, 사실관계 전반에 대해 즉각 감사를 실시하고 결과에 따라 엄중한 책임을 물을 것”이라며 “향후 유사 사례가 재발하지 않도록 강력하고 실효성 있는 대응 조치를 시행하겠다”고 강조했다.

나아가 그는 행정 조치까지 추진할 의지를 내비쳤다. 김 장관은 “관계 기관 및 주요 경제단체와 협력해 검증되지 않은 정보나 가짜뉴스가 유통되는 구조 자체를 차단하겠다”며 “제도적·행정적 조치도 적극 강구하겠다”고 덧붙였다.

앞서 지난 3일 대한상의는 ‘상속세수 전망분석 및 납부방식 다양화 효과 연구’ 보도자료에서 영국 이민 컨설팅사 헨리앤파트너스의 조사 내용을 인용했다. 지난해 한국을 떠난 고액 자산가는 2,400명으로 전년보다 2배 급증했고, 세계에서 4번째로 많다는 내용이었다.

그러나 해당 조사 방식과 기준이 불분명해 결과를 신뢰하기 어렵다는 논란이 일었다. 급기야 이재명 대통령이 이날 엑스(X)를 통해 “정책을 만드는 주권자 국민의 판단을 흐리려는 고의적 가짜뉴스는 민주주의의 적”이라며 강도 높게 비판했다. 대한상의는 이날 오후 입장문을 통해 “외부 통계를 충분한 검증 없이 인용해 불필요한 혼란을 초래했다”며 사과했다.