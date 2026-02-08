41만5921대 팔려 비중 30.3%…올해도 강세 이어질듯

[헤럴드경제=정찬수 기자] 지난해 국내 자동차 시장에서 하이브리드차 판매 비중이 처음으로 30%를 넘어서며 역대 최대치를 기록했다.

8일 국토교통부 자동차등록통계에 따르면 지난해 국내 완성차 5사(현대차·기아·한국GM·르노코리아·KG모빌리티)의 내수 판매량은 137만3221대였으며, 이 중 하이브리드차가 41만5921대로 30.3%를 차지했다. 판매 대수는 2021년(14만9489대) 대비 3배 가까이 늘었다.

하이브리드차 비중은 2021년 10.4%로 처음 두 자릿수를 기록한 이후 2022년 13.2%, 2023년 19.5%, 2024년 26.5%로 매년 증가했다. 전동화 전환 속도가 예상보다 완만해지는 상황에서, 충전 인프라 부담 없이 전기차의 장점을 상당 부분 체감할 수 있는 하이브리드차가 대중적 대안으로 자리 잡은 결과다. 높은 연비와 정숙성, 낮은 유지비가 높은 가격과 긴 대기기간이라는 단점을 상쇄했다는 분석이다.

차종별로는 기아 쏘렌토 하이브리드가 6만9862대로 가장 많이 팔렸다. 카니발 하이브리드(4만6458대), 현대차 싼타페 하이브리드(4만3064대)가 뒤를 이었다. 르노코리아의 그랑 콜레오스 하이브리드는 3만5352대가 팔리며 현대차·기아를 제외한 브랜드 중 유일하게 판매 톱10에 진입했다.

업계는 올해 하이브리드차 시장이 더 확대될 것으로 전망했다. 제네시스가 하이브리드 라인업을 선보이고, 기아는 신형 셀토스 하이브리드로 소형 SUV 시장 경쟁력을 강화한다. 수입차 시장에서도 BMW, 메르세데스-벤츠는 물론, BYD·지커 등 중국 브랜드까지 고효율·가성비를 앞세워 공략을 강화하고 있다.

업계 관계자는 “올해 내수 시장의 핵심 동력은 하이브리드 신차 출시로 인한 수요 확대”라고 말했다.