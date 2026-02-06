[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국에서 가장 가까운 미국, 괌이 ‘향기로운 웰니스 아일랜드’라는 비전을 제시했다.

6일 괌 정부관광청에 따르면, 5일 오후 서울 강남구 청담동 아르쥬 청담에서 한국내 주요 파트너들과 함께 신년인사회를 갖고 이같은 괌의 비전과 웰니스 마케팅 방향, 핵심 프로젝트를 공유했다.

이번 행사에는 항공사, 미디어, 여행업계 관계자 등 주요 협력사들이 참석해 웰니스와 스포츠를 중심으로 한 콘텐츠 확대 전략을 비롯해 다양한 협업 방안을 공유하며 편안한 분위기 속에서 교류하는 시간을 가졌다.

관광청은 괌의 정체성과 감성을 오감으로 전달하는 ‘센스 오브 괌’ 프로젝트의 일환으로 진행해 온 ‘컬러 오브 괌’과 ‘테이스트 오브 괌’에 이어, 이번에 새롭게 ‘신트(Scent) 오브 괌’ 프로젝트를 공개했는데, 괌에서 영감을 받은 다양한 감각 요소를 활용해 여행지로서의 매력을 보다 입체적으로 전달하겠다는 의지를 참석자들과 공유했다.

‘Scent of Guam’ 프로젝트의 일환으로, 이날행사에서는 괌의 자연과 환경에서 영감을 받은 3종의 향수를 공개하고, 현장에서 직접 시향할 수 있는 체험 공간을 마련했다. 향기를 통해 여행의 기억과 감성을 자연스럽게 떠올리게 하는 것이다.

괌정부관광청은 2026년을 ‘웰니스 아일랜드’로 도약하는 해로 삼고, 스포츠와 웰니스를 결합한 여행 콘텐츠 확대에 본격적으로 나설 계획을 공유했다. 스포츠 앰배서더로는 스포츠 인플루언서 강소연씨를 위촉했다. 관광청은 강씨를 통해 건강하고 역동적인 괌의 이미지를 강화하는 데 주력할 방침이다.

웰니스 아일랜드 전략의 첫 행보로는 오는 4월부터 ‘코코 로드 레이스’와 ‘투어 오브 괌’ 등 대표 스포츠 이벤트를 중심으로 프로그램이 본격 전개된다. 러닝과 사이클링을 비롯해 요가, 테니스 등 다양한 야외 활동과 자연, 휴식을 결합한 콘텐츠를 통해 보다 능동적인 여행 경험을 제공할 예정이다. 이를 통해 단순히 쉬는 휴양지를 넘어, 움직이며 즐기는 액티브한 여행지로서의 이미지를 강화한다는 계획이다.

이날 행사에는 괌정부관광청 한국 마케팅위원회 은호상 회장과 Regine Biscoe Lee 괌정부관광청 청장도 참석해, Scent of Guam프로젝트와 웰니스·스포츠 중심 관광 콘텐츠 확대 전략, 향후 추진 방향에 대해 구체적으로 공유했다.

자연 속 스포츠 활동과 힐링 프로그램을 중심으로 한 웰니스 콘텐츠를 강화해, 한국 여행객들이 몸과 마음을 함께 회복할 수 있는 여행 환경을 조성하겠다는 계획을 밝혔다.

박지훈 괌정부관광청 한국지사장은 “이번 행사는 Scent of Guam프로젝트와 웰니스·스포츠 전략을 중심으로의 도약에 대한 포부를 공유하는 의미 있는 자리였다”며 “괌을 단순히 쉬기만 하는 휴양지가 아닌, 직접 몸으로 느끼고 경험하는 여행지로 발전시키기 위해 한국 시장과의 협력을 더욱 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다. 이어 “앞으로도 괌만의 자연과 라이프스타일을 기반으로 한 다양한 프로그램을 통해 여행객들에게 보다 만족도 높은 여행 경험을 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.