첨단과학기술 군사혁신 추진 분야 상호 의견 교환 한미동맹 발전 연계해 육군 차원 고위급 소통 강화

[헤럴드경제=전현건 기자] 김규하 육군참모총장은 6일 충남 계룡대에서 로널드 P. 클라크 미국 태평양육군사령관과 화상회의를 실시했다.

이번 회의에선 한반도 안보정세와 한미 육군 군사혁신 추진, 역내 다자간 안보협력 등 핵심 현안에 대해 심도 있는 논의를 나눴다.

우선 김 총장은 한미 연합방위태세 강화에 기여하고 있는 미 태평양육군사령부의 노력에 감사를 전하고, 첨단과학기술을 적용한 양측의 군사혁신 추진 분야에 대해 상호 의견을 교환했다.

아울러 관련 분야에서 교류와 협력을 지속 확대해 나갈 것을 강조했다.

클라크 사령관은 대한민국 육군의 확고한 대비태세와 우수한 군사역량을 높이 평가하며 한미동맹의 핵심축으로서 연합훈련과 군사혁신 분야에서 협력을 지속해 나가겠다고 밝혔다.

양측은 한반도를 비롯한 전 세계의 안보 위협에 효과적으로 대응하기 위해 오는 5월 예정된 인태지역 육군 정례 고위급 다자회의(LANPAC)을 계기로 역내 우방국과의 안보협력을 더욱 강화해 나가기로 했다.

한미 육군은 그동안 다양한 한반도 안보 현안에 대비해 한미 연합방위태세 유지를 위해 긴밀히 협력해 왔으며, 앞으로도 한미동맹 발전과 연계해 과학기술 강군 육성을 위한 육군 차원의 고위급 소통과 상호협력을 더욱 강화해 나갈 방침이다.