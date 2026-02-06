[헤럴드경제=김보영 기자] 동물보호소에 단체 봉사를 하러 온 학생들이 현장에서 활동을 거부하는 등불성실한 태도를 보였다는 사연이 전해져 논란이 일고 있다.

3일 동물보호시설 아크보호소의 공식 SNS에는 ‘단체 봉사를 온 학생 40명의 불성실한 태도 때문에 곤욕을 치렀다’는 내용의 게시글이 올라왔다.

글에 따르면 보호소 측은 학생 40명이 평일 단체 봉사를 온다는 소식에 개인 봉사자들 방문을 취소했다. 또 그룹으로 나눠 업무를 정하고, 이들을 이끌 봉사자들도 섭외했다.

그런데 기대와 달리 학생들은 마치 여행온 듯 불성실한 태도를 보이며 봉사에 참여하지 않았다. 이들은 “냄새난다”, “물에 젖는다” 등의 이유로 활동을 거부하기까지 했다.

당시 상황에 대해 보호소 측은 “오자마자 ‘똥 냄새 난다’며 들어오지도 않고 밖에서 버티고 있더라”며 “견사를 닦아달라는 요청에도 움직이지 않고 누가 할지 정하겠다면서 가위바위보를 했다”고 말했다.

보호소 측은 “대형견들이 무섭다고 견사 안으로 들어오지도 않았다”며 “밖에서 서성대면 개들은 예민해진다. 우리도 시간 남아돌아서 아이들 돌보는 거 아니다. 다들 없는 시간 쪼개서 봉사하는 것”이라고 강조했다. 그러면서 “속상하다. 이럴 거면 오지 마라”라고 당부했다.

이에 누리꾼들은 “아무리 억지로 끌려 왔다고 해도 저건 아니다”, “보는 내가 다 속상하네”, “어리다고 해도 이해할 수 없는 태도”, “저럴 거면 왜 갔냐. 봉사 점수 쌓으러 갔나 보다” 등 반응을 보이며 비판했다.

경기도에 위치한 아크보호소는 불법 개 농장에서 구조된 30㎏ 이상 대형견들을 돌보는 세계 최초 누렁이 전문 보호소다. 치료부터 입양까지 책임지고 있으며 홈페이지를 통해 봉사자와 후원자를 모집하고 있다.