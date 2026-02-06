특수학급 배정·휠체어 이용 관내 초등학교 신입생 대상 … 오는 3월부터 가정에서 학교까지 무료 운행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구(구청장 박일하)는 통학에 어려움을 겪는 초등학교 입학 장애아동을 대상으로 올해도 ‘장애아동 첫걸음 등교지원 사업’을 이어간다고 밝혔다.

이 사업은 장애아동의 이동권을 보장하고, 보호자의 돌봄 부담을 덜기 위해 마련됐으며, 관내 중증장애인을 위한 교통수단인 ‘동작행복카’를 활용해 운영된다.

구는 지난해 해당 사업을 처음 시행해 행복카 2대로 아동 3명에게 서비스를 제공했으며, 올해는 운행 차량을 3대로 늘려 최대 12명까지 지원할 방침이다.

지원 대상은 2026년 관내 초등학교 입학생 중 특수학급에 배정됐거나 휠체어를 이용하는 등록장애인이다.

대상자는 오는 3월부터 내년 2월까지 학기 중 평일 등교 시간(오전 8시 30분 ~ 9시 30분)에 서비스를 무료로 이용할 수 있다.

이용을 원하는 가정은 동작구청 누리집 ‘알려드립니다’ 게시판에서 신청서와 관련 서류를 내려받아 오는 20일까지 담당자 전자우편으로 제출하면 된다.

구는 ▲장애 특성 ▲통학 환경 ▲가구 상황 등을 종합적으로 고려한 서류 심사와 학부모 면담을 거쳐 지원 대상을 선정하고, 탑승시간·이동경로 등 세부 사항을 개별 안내할 계획이다.

구는 장애아동들이 편리하게 등교할 수 있도록 차량 사전 점검 등 안전 관리에 만전을 기하고, 학기 종료 후 만족도 조사를 실시해 운영 개선에 반영할 예정이다. 자세한 사항은 구청 장애인복지과로 문의하면 된다.

□ 박일하 동작구청장은 “장애아동과 가족 모두에게 큰 도전이 될 수 있는 첫 등굣길에 도움이 되고자 이번 사업을 마련했다”며 “앞으로도 일상 속 작은 불편까지 세심하게 살피며 사각지대 없는 촘촘한 복지정책을 추진하겠다”고 말했다.