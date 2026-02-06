[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 1000만 도시 서울을 거대한 음악과 문화 무대로 뒤바꾼다. 컴백과 동시에 서울이 방탄소년단과 아미의 축제가 될 전망이다.

6일 빅히트 뮤직에 따르면 3월 20일부터 4월 12일까지 ‘BTS 더 시티 아리랑 서울(THE CITY ARIRANG SEOUL)’이 진행된다. 음악과 미디어를 결합한 체험형 콘텐츠, 도시 경관과 어우러지는 설치 연출이 서울 곳곳에서 펼쳐진다.

우선 신보 발매 당일(3월 20일) 숭례문과 서울타워(구 남산타워) 등 서울을 대표하는 주요 랜드마크가 미디어 파사드로 연출된다. 소속사 측은 “숭례문 같은 문화유산에 현대적인 미디어 표현을 더해 전통과 현재가 공존하는 상징적 장면을 완성한다”며 “우리 문화유산의 가치가 전 세계에 재조명되는 계기가 될 것”이라고 말했다.

또 여의도 한강공원에선 같은 달 22일까지 방탄소년단의 음악을 함께 공유하고 감상하는 콘셉트의 라운지형 프로그램이 준비된다. 4월 중엔 서울 도심의 돌담과 계단, 가로수 등이 전시 공간처럼 꾸며진다. 방탄소년단의 노래 가사를 빛과 영상을 활용한 미디어 연출로 풀어낼 예정이다.

빅히트 뮤직은 “‘더 시티 서울’ 기간 동안 서울을 찾는 관광객과 시민 모두 새로운 방식으로 문화와 예술을 경험하고 방탄소년단의 컴백을 입체적으로 즐길 수 있도록 서울시와 협업해 프로그램을 구성했다”고 밝혔다. F&B, 모빌리티 등 다양한 분야와 연계된 파트너십 행사도 마련됐다.

방탄소년단은 앞서 지난 2022년 4월 미국 라스베이거스에서 ‘BTS 퍼미션 투 댄스 더 시티-라스 베이거스(BTS PERMISSION TO DANCE THE CITY - LAS VEGAS)’와 그해 10월 부산에서 ‘BTS 더 시티 인 부산(BTS THE CITY in BUSAN)’을 선보여 뜨거운 반응을 얻었다. ‘더 시티’는 도시 곳곳에 다양한 즐길 거리와 이벤트를 열어 확장된 팬 경험을 제공하는 ‘도시형 플레이 파크’다.

한편 ‘더 시티 서울’의 상세 일정과 프로그램 정보는 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse) 방탄소년단 채널을 통해 추후 공개된다다. ‘BTS 더 시티 아리랑’은 서울에서 시작해 전 세계 주요 도시에서 순차적으로 이어진다.