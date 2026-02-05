검사 사형 구형…무기징역 선고 법원 “피해자 고통 상당했을 것”

서울 관악구의 피자집에서 흉기를 휘둘러 3명을 숨지게 한 혐의를 받고 있는 김동원(41)이 1심에서 무기징역을 선고받았다. 앞선 결심 공판에서 검찰이 사형을 선고해달라고 재판부에 요청했지만 재판부는 무기징역을 택했다.

서울중앙지법 형사34부(부장 한성진)는 5일 살인 혐의로 구속 기소된 김동원에게 무기징역을 선고했다.

재판부는 김동원의 혐의를 유죄로 인정하며 “당시 피해자들이 느꼈을 고통과 공포감이 상당했을 것으로 보인다”고 했다. 이어 “피해자 유족에게 용서도 받지 못했다”고 밝혔다.

재판 과정에서 김동원은 유족 측에 거액을 공탁(피해자와 합의하지 못했을 때 법원에 금원을 맡겨 반성의 뜻을 나타내는 것)했지만 유리한 사정으로 인정되지 않았다. 재판부는 “피해자가 공탁금을 수령할 의사가 없다”며 “엄벌을 탄원하고 있어 유리한 점으로 참작하지 않는다”고 밝혔다.

다만, 재판부는 검사가 요청한 사형 선고는 하지않았다. 재판부는 “이 사건 이전엔 극단적·반사회적 성향을 보유한 적이 없었다”며 “재범위험성에 대한 평가 결과 대부분 중간 수준이었다는 점을 고려할 때 사형을 선고하는 게 정당하다고 할 만한 특별한 사정이 있다고 단정할 수 없다”고 이유를 설명했다.

김동원은 지난해 9월께 서울시 관악구의 한 피자 가맹점에서 본사 임원 1명과 인테리어 시공 업체 관계자 2명을 흉기로 살해한 혐의를 받았다. 김동원은 본사와 인테리어 업체가 1년의 보증기간 경과를 이유로 주방 타일 손상 등에 대한 무상 수리를 거절하자 범행을 결심한 것으로 조사됐다.

지난달 열린 결심 공판에서 검찰은 “피고인(김동원) 불만을 토로한 하자는 타일 2개 손상과 일부 누수에 불과했다”며 “사람을 살해할 정도로 분노를 느낄 수준의 사안이 아니었다”고 밝혔다.

이어 “피고인의 피해 의식이 피해자 3명을 잔혹히 살해할 범행으로 이어졌다”며 사형을 구형했다.

김동원의 변호인은 최후변론에서 “피고인이 심한 스트레스를 받다 자신도 죽겠다고 생각했던 점을 참작해달라”고 했다. 김동원 본인은 최후진술에서 “큰 아픔과 피해를 겪으신 피해자와 유족에게 진심으로 죄송하다는 말씀을 드린다”며 “평생 속죄하면서 살겠다”고 밝혔다.