[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]홍석준 전 국회의원이 4일 6월 지방선거에서 대구시장 선거에 출마한다고 공식선언했다.

홍 전 의원은 이날 오전 대구 중구 경상감영공원에서 대구시장 출마 기자회견을 열고 “시장이 된다면 어려운 대구 경제 상황을 타개하겠다”며 “공무원 24년과 국회의원 경험을 살려 대구를 다시 한번 영남 중심도시로 도약시키겠다”고 출마를 공식화했다.

이어 “대구는 경상감영이 온 이래 오랫동안 영남의 중심지였고 해방 후 섬유산업으로 나라를 먹여 살렸다”며 “최근 대구가 어렵게 된 것은 수도권 집중과 내륙도시의 한계도 있지만 박정희 정권을 빼고 우리 지역이 정권을 잡았을 때 대구에 큰 선물을 준 적이 없었던 정치의 문제가 크다고 생각한다”고 지적했다.

또 “대구시장이 되려면 대구를 잘 알아야 하며 특히 국회의원의 역할이 중요하다”며 “민주당은 절대다수 의석으로 의회 폭주를 하고 있고 국민의힘은 106석이라 소수 야당으로 당하고만 있는데 현역의원이 5명이나 대구시장 선거에 나온 것은 대단히 불행한 일”이라고 지적했다.

홍 전 의원은 이후 대구시당 당사에서 개최한 기자간담회에서 현역 의원들의 대구시장 출마 열풍에 대해 “대구시가 육군이라면 국회의원은 공군 입장에서 큰 사업의 틀을 마련하고 법과 예산으로 공중폭격을 해줘야 한다”며 “공중폭격기 12대 중 절반가량이 본인 선거를 한다고 뜨지 않고 있다”고 비판했다.

한편 대구에서는 주호영·추경호·윤재옥 의원을 비롯한 현역 국회의원 4명과 이재만 전 동구청장이 시장 출마를 공식화한 가운데 오는 9일 출마 선언을 앞둔 유영하 의원, 더불어민주당 홍의락 전 의원 등 10명 안팎의 후보군이 대구시장 선거전에 뛰어 들었다.