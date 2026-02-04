[헤럴드경제=함영훈 기자] 국내 최대 복합리조트 제주신화월드가 설날을 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 특별한 체험 이벤트 ‘신화 포춘 스트리트’를 오는 15일부터 17일까지 선보인다. 이벤트는 제주신화월드 랜딩 컨벤션 센터 G 층에서 오후 2시부터 6시까지 진행된다.

행운을 가득 담은 신화 포춘 스트리트에서 미션 수행 후 복주머니 카드에 4개 스탬프를 찍으면 럭키 드로우에 참여할 수 있다. 추첨을 통해 1등에게는 24K 순금 말 한돈, 2등에게는 제주신화월드 신화관 슈페리어 킹 1박 숙박권과 랜딩 다이닝 2인 식사권, 3등에게는 랜딩 다이닝 2인 식사권을 제공한다. 경품 추첨은 이벤트가 진행되는 3일 동안 매일 진행된다.

체험 공간에는 설날의 기운을 더할 ‘매직 쇼’와 새해 소망을 담은 특별한 부적을 만들 수 있는 ‘행운 부적 공방’이 방문객을 맞이한다. 제주의 아름다운 자연을 배경으로 특별한 순간을 사진에 담을 수 있는 ‘제주 사진관’과 제주의 향기를 블렌딩하여 나만의 향을 만드는 ‘제주 향기 공방’이 마련되어 다양한 체험을 한 자리에서 즐길 수 있다. 또한, 팔도의 다양한 대표 상품을 체험하며 맛과 재미를 동시에 느낄 수 있는 ‘팔도 놀이터와’ 겨울철 대표 간식으로 따뜻한 시간을 보낼 수 있을 최적의 공간 ‘행운 포차’도 선보인다.