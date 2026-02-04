[헤럴드경제=채상우 기자] 강원 영북 지역 일원에 미확인비행물체(UFO) 모양의 구름이 발견돼 화제다.

4일 연합뉴스에 따르면 지난달 31일 낮 강원 속초시와 양양군 등 영북지역 일대에서 UFO 형태, 접시형 구름이 목격됐다.

당일 하늘에는 구름이 거의 없는 쾌청한 날이었으나, 설악산국립공원 인근에는 그 구름이 떠 있었다.

이 독특한 구름의 정체는 ‘렌즈구름’인 것으로 알려졌다.기상청에 따르면 맑은 날씨 속 특정 지점에만 나타나는 렌즈구름은 설악산 등 산악 지형과 기상 조건이 맞물리며 형성된다.

주로 산맥을 넘는 공기 흐름이 강할 때 형성되며, 차고 빠른 바람이 산맥을 수직으로 넘으면서 공기가 위아래로 파도처럼 진동하는 과정에서 공기가 상승하는 지점에서 기온이 낮아지고 수증기가 응결해 만들어진다.

반대로 공기가 하강하는 구간에서는 구름이 사라지면서, 특정 고도와 위치에서만 구름이 유지되는 구조가 형성된다. 이 같은 공기 흐름이 반복되면 산맥 상공의 일정한 면에서만 구름이 생성돼 가장자리가 흐트러지지 않고, 칼로 자른 듯 매끈한 형태를 보인다.

이 때문에 렌즈구름은 접시나 UFO를 닮은 독특한 외형을 보이는 것이 특징이다. 렌즈구름은 비나 눈을 동반하지 않는 경우가 많기 때문에 날씨가 맑은 상황에서도 국지적으로 나타날 수 있다.

또한 지형적 특성의 영향을 많이 받아 동해안과 설악산 사이에 위치한 영북 지역이나 한라산과 가까운 제주 등에서 종종 관측된다. 실제로 지난해 9월 제주 오라동 근처에서도 거대한 렌즈구름이 떠 화제가 된 바 있다.

공상민 기상청 예보분석관은 “공기가 안정된 상태에서 바람이 산을 강하게 넘으면서 공기가 위로 상승해 냉각되면 접시 모양의 렌즈구름이 형성될 수 있다”며 “지형과 기상 조건이 동시에 갖춰진 결과”라고 설명했다.