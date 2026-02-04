[헤럴드경제=임세준 기자] 절기상 입춘인 4일 오전 서울 중구 남산골한옥마을에서 시민들이 새해복을 기원하는 ‘입춘대길(立春大吉)’, ‘건양다경(建陽多慶)’ 입춘첩을 붙이며 기념촬영을 하고 있다.
jun@heraldcorp.com
[헤럴드경제=임세준 기자] 절기상 입춘인 4일 오전 서울 중구 남산골한옥마을에서 시민들이 새해복을 기원하는 ‘입춘대길(立春大吉)’, ‘건양다경(建陽多慶)’ 입춘첩을 붙이며 기념촬영을 하고 있다.
유치원서 어린이집 조리사 이직했더니 월급 싹둑…어린이집 경력 호봉 기준 바뀐다 [세상&]
[헤럴드경제=정주원 기자] 유치원에서 일한 조리사 경력도 앞으로는 어린이집 호봉 산정에 반영될 전망이다. 국가인권위원회(인권위)는 지난해 12월 18일 유치원 조리사 경력을 인정하지 않는 현행 어린이집 호봉 기준은 차별에 해당한다며, 교육부에 관련 규정을 고치고 호봉을 다시 산정하라고 권고했다. 그동안은 국공립어린이집 조리사의 경력을 산정할 때 어린이집 간
단독 [단독]청와대 “다주택자 집 팔라 내부에도 적용” 53인 중 20명이 ‘부동산 증세’ 대상 [부동산360]
청와대 참모진 53인 중 20인이 이재명 대통령이 증세 대상으로 언급한 다주택자·비거주 1주택자에 해당하는 것으로 나타났으며, 이 대통령은 5월 9일 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고 “마지막 기회”라며 다주택자에게 최후 통첩을 날렸고, 실거주 하지 않는 1주택자에 대한 장기보유특별공제(장특공제) 세제 개편도 시사했다.
“기차에 540t 실었다” 北에 밀가루 무더기로 수출하는 ‘이 나라’
[헤럴드경제=이원율 기자]러시아가 북한에 밀가루 540t을 보냈다고 미국의 북한전문 매체 NK뉴스가 26일(현지시간) 전했다. NK뉴스에 따르면 러시아 연방 검역 세관 시베리아지부는 보도자료에서 쿠즈바스 노보쿠즈네츠크에서 만들어진 밀가루가 13일부터 3차례 품질검사를 한 뒤 기차에 실었다고 밝혔다. 쿠즈바스는 최근 몇 년간 북한에 밀가루를 반복적으로 수출한 곳이다. 러시아가 북한에 밀가루를 보내는 것은 올해 들어선 처음이다. 북한은 최근 러시아와의 관계 강화와 경제 교류 확대 일환으로 밀을 주요 식량으로 삼고 밀 소비를 장려했다. 지난해 1~7월 북한의 러시아산 밀가루 수입액은 330만달러(약 48억원)였다. 전년 동기 대비 50% 증가한 값이다. 김정은 북한 국무위원장은 2021년 말에 열린 노동당 제8기 4차 전원회의에서 “인민의 식생활 문화를 흰쌀밥과 밀가루 음식 위주로 바꾸겠다”며 ‘새시대 농촌 혁명강령’을 제시한 바 있다. 기존 북한 주민들의 주식이자 배급식량이었던 강냉이(
설 앞두고 “1인당 50만원” 민생지원금 또 푼다…신청자격은?
설을 앞두고 충북 괴산군은 2025년 12월 31일 기준 괴산군에 주민등록이 돼 있는 군민에게 1인당 50만 원씩 민생안정지원금을 지급하며, 전북 남원시도 모든 시민에게 1인당 20만 원의 민생안정지원금을 다음 달 2일부터 27일까지 지급한다.