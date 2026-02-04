절기상 입춘인 4일 오전 서울 중구 남산골한옥마을에서 시민들이 새해복을 기원하는 ‘입춘대길(立春大吉)’, ‘건양다경(建陽多慶)’ 입춘첩을 붙이며 기념촬영을 하고 있다. 임세준 기자
절기상 입춘인 4일 오전 서울 중구 남산골한옥마을에서 시민들이 새해복을 기원하는 ‘입춘대길(立春大吉)’, ‘건양다경(建陽多慶)’ 입춘첩을 붙이며 기념촬영을 하고 있다. 임세준 기자

[헤럴드경제=임세준 기자] 절기상 입춘인 4일 오전 서울 중구 남산골한옥마을에서 시민들이 새해복을 기원하는 ‘입춘대길(立春大吉)’, ‘건양다경(建陽多慶)’ 입춘첩을 붙이며 기념촬영을 하고 있다.

절기상 입춘인 4일 오전 서울 중구 남산골한옥마을에서 시민들이 새해복을 기원하는 ‘입춘대길(立春大吉)’, ‘건양다경(建陽多慶)’ 입춘첩을 들고 기념촬영을 하고 있다. 임세준 기자
절기상 입춘인 4일 오전 서울 중구 남산골한옥마을에서 시민들이 새해복을 기원하는 ‘입춘대길(立春大吉)’, ‘건양다경(建陽多慶)’ 입춘첩을 들고 기념촬영을 하고 있다. 임세준 기자
절기상 입춘인 4일 오전 서울 중구 남산골한옥마을에서 시민들이 새해복을 기원하는 ‘입춘대길(立春大吉)’, ‘건양다경(建陽多慶)’ 입춘첩을 붙이며 기념촬영을 하고 있다. 임세준 기자
절기상 입춘인 4일 오전 서울 중구 남산골한옥마을에서 시민들이 새해복을 기원하는 ‘입춘대길(立春大吉)’, ‘건양다경(建陽多慶)’ 입춘첩을 붙이며 기념촬영을 하고 있다. 임세준 기자

jun@heraldcorp.com