[헤럴드경제=박대성 기자] 김정희 전남도의회 교육위원장은 3일 순천대에서 열린 (재)전남교육꿈실현재단에서 주관한 ‘꿈 실현 인생학교’ 입교식에 참석해 입교생과 학부모를 격려하고 학생 주도형 인재육성 프로그램에 대한 도의회 차원의 적극적인 지원 의지를 밝혔다.

김 위원장은 축사를 통해 “오늘 이 자리는 학생들이 자신의 삶을 주체적으로 설계하며 새로운 가능성에 도전하는 의미 있는 출발점”이라며 “앞으로 1년 동안 학생들은 자신의 관심과 잠재력을 탐색하고, 꿈 실현기금을 활용한 계획 수립은 물론 캠프와 멘토링, 다양한 체험 활동을 통해 꿈을 실제 행동으로 옮기는 소중한 경험을 하게 될 것”이라고 입교를 축하했다.

김 위원장은 학부모들을 향해서도 “아이들이 스스로 선택하고 도전하는 과정에서 때로는 망설일 수도 있겠지만, 한 걸음 뒤에서 믿고 지켜봐 주시며 따뜻한 응원과 격려로 힘이 되어 달라”면서 “도의회 교육위원회도 이러한 학생 주도형 교육 프로그램이 전남교육을 대표하는 미래인재 양성의 토대로 굳건히 자리 잡을 수 있도록 제도적·재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.