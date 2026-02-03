6월까지 프리·애프터마켓 개설

[헤럴드경제=신주희기자] 한국거래소가 오는 2027년까지 24시간 거래 체계를 도입한다. 거래 시간 연장 논란에 대해서는 노사와 인식을 같이하고 관련 논의를 이어가기로 했다.

3일 한국거래소는 이같은 입장문을 내고 오는 6월까지 정규장 전후에 프리·애프터 마켓을 개설하고 오는 2027년 말을 목표로 24시간 거래 체계를 도입한다고 밝혔다.

프리마켓은 넥스트레이드 거래 시간보다 1시간 빠른 오전 7시에 개장해 오전 8시까지 운영된다. 애프터마켓은 오후 4시부터 8시까지 운영될 계획이다.

거래소는 1년간 시범 운영한 뒤 2027년 말을 목표로 24시간 거래체계를 도입할 계획이다.

거래 시간 연장으로 불거졌던 거래소 직원들의 과로 문제에 대해서는 “거래시간 연장이 불가피하다는데 인식을 함께 하고 있다”라며 “자본시장의 경쟁력 제고를 위해 프리·애프터 마켓 개설이 원활히추진될 수 있도록 함꼐 노력해나갈 계획이다”고 밝혔다.