노동부·진흥원, 연 2.5%p 이자 지원…민간 금융 연계 효과 250억원 기대

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 자금 조달에 어려움을 겪는 사회적기업의 금융 부담을 덜기 위해 이자 차액을 지원하는 ‘이차보전 사업’을 처음으로 도입한다. 정책 이자 지원과 금융권의 보증·대출 기능을 결합한 방식으로, 연간 약 250억원 규모의 민간 금융 연계 효과가 기대된다.

고용노동부와 한국사회적기업진흥원은 3일 신용보증기금 및 7개 금융기관과 ‘사회적기업 이차보전 사업’ 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 2026년부터 처음 시행되는 사회적금융 연계 이차보전 사업의 공식 출범을 알리는 자리다.

이번 사업은 단순 융자 지원을 넘어, 금융권의 보증·대출과 정책적 이자 지원을 결합한 새로운 금융지원 모델이라는 점이 특징이다. 사회적가치평가 ‘탁월·우수’ 등급 기업에는 최대 3억원, 그 외 기업에는 최대 2억원 한도 내 신규 운전자금 대출에 대해 연 2.5%포인트의 이자 차액을 지원한다. 이를 통해 사회적기업의 실제 금융비용을 낮춘다는 취지다.

사업 구조를 보면, 신용보증기금이 사회적기업에 협약보증서를 발급하고, 협약 금융기관은 이를 바탕으로 대출 실행과 금리 우대를 제공한다. 협약에는 아이엠뱅크, 신한은행, 우리은행, 하나은행, IBK기업은행, KB국민은행, NH농협은행 등 7개 은행이 참여한다.

신청 대상은 인증 사회적기업과 예비사회적기업이다. 2월 10일부터 신용보증기금 영업점 방문이나 전화 상담(1588-6565), 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.

권진호 노동부 통합고용정책국장은 “이번 이차보전 사업은 사회연대금융을 활성화하는 중요한 출발점”이라며 “정부와 금융기관 간 협력을 강화해 사회적기업이 사회문제 해결 등 사회적 가치를 지속적으로 실현하도록 지원하겠다”고 말했다. 정승국 진흥원장도 “현장에 안착하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “금융기관과의 협력과 운영관리를 통해 기업이 체감할 수 있는 지원을 만들겠다”고 밝혔다.