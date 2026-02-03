모디 총리 통화…“印, 러 원유 구입 중단” ‘미국산 대량구매’ 약속에 관계 개선 행보

도널드 트럼프 미국 대통령은 2일(현지시간) 인도가 러시아산 원유 구매를 중단하기로 했다며 인도에 대한 상호관세를 기존 25%에서 18%로 인하한다고 밝혔다.

이에 따라 미국이 인도의 러시아 원유 거래를 이유로 제재성으로 추가 부과한 25% 관세도 철회될 예정이다. 러시아의 전쟁 자금줄을 차단하라는 미국의 요구를 인도가 수용하면서, 미국은 중국을 견제하기 위한 핵심 파트너인 인도와 관계 개선을 본격화했다는 평가가 나온다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 나렌드라 모디 인도 총리와 통화를 갖고 무역 현안과 러시아-우크라이나 전쟁 종식 방안 등 다양한 사안을 논의했다고 전했다.

그는 “모디 총리는 러시아산 원유 구매를 중단하고 미국은 물론, 잠재적으로는 베네수엘라로부터 훨씬 더 많은 원유를 구매하기로 동의했다”며 “이는 매주 수천 명의 생명을 앗아가고 있는 우크라이나 전쟁을 끝내는 데 도움이 될 것”이라고 밝혔다.

이어 “모디 총리에 대한 우정과 존중을 바탕으로 그의 요청에 따라 즉시 발효되는 미·인도 간 무역 합의에 동의했다”며 “미국은 인도에 대한 상호관세를 25%에서 18%로 낮출 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 그동안 인도와 유럽 국가들의 러시아산 원유 구매가 러시아의 우크라이나 전쟁 자금줄 역할을 하고 있다며 구매 중단을 강하게 촉구해왔다. 이에 미국은 인도에 대해 국가 상호관세 25%에 러시아와의 석유 거래를 이유로 한 제재성 관세 25%를 더해 총 50%의 초고율 관세를 부과해왔다.

백악관 관계자들에 따르면, 미국은 상호관세를 18%로 인하하는 동시에 러시아산 원유 수입에 따른 제재성 관세 25%도 철회할 예정이다. 이에 따라 인도의 대미 수출품에 대한 관세율은 기존 50%에서 18%로 대폭 낮아지게 된다.

트럼프 대통령은 또 “인도 역시 미국에 대한 관세 및 비관세 장벽을 제로(0)로 낮추기 위해 노력할 것”이라며 “모디 총리는 5000억달러 이상의 미국산 에너지, 기술, 농산물, 석탄 및 기타 제품 구매에 더해 훨씬 더 높은 수준의 ‘미국산 구매(BUY AMERICAN)’를 약속했다”고 밝혔다. 그는 “인도와 우리의 놀라운 관계는 앞으로 더욱 공고해질 것”이라고 덧붙였다.

모디 총리도 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 트럼프 대통령과의 통화 사실을 공개하며 “인도산 제품에 대한 관세가 18%로 인하돼 기쁘다”며 “14억 인도 국민을 대표해 이 훌륭한 발표를 해준 트럼프 대통령에게 감사드린다”고 말했다.

그는 또 “트럼프 대통령의 리더십은 세계 평화와 안정, 번영에 필수적”이라며 “인도는 그의 평화 노력을 전적으로 지지한다. 양국 관계를 전례 없는 수준으로 끌어올리기 위해 긴밀히 협력하길 기대한다”고 덧붙였다.

다만 모디 총리는 해당 글에서 러시아산 원유 수입 중단이나 미국산 제품에 대한 관세 인하 계획에 대해서는 직접적으로 언급하지 않았다.

이번 대(對)인도 관세 인하 발표는 트럼프 대통령이 지난달 26일 한국 국회의 대미 투자 특별법 처리 지연을 이유로 한국에 대한 자동차 관세와 상호관세를 각각 15%에서 25%로 인상하겠다고 밝힌 것과 대조를 이룬다.

한국이 상호방위조약에 기반한 미국의 정식 동맹국인 반면, 인도는 쿼드(Quad·미국·일본·호주·인도의 안보 협의체)의 일원으로서 미국의 대중국 견제 전략에 협력해온 파트너 국가다. 정목희 기자