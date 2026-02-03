크로스보더 결제·정산 인프라 확보 중개기관 없는 블록체인 기반 실시간 정산

[헤럴드경제=최은지 기자] 글로벌 핀테크 기업 헥토파이낸셜이 스테이블코인 발행사 ‘서클(Circle)’과 손잡고 글로벌 결제 및 정산 인프라 고도화에 나선다. 기존 금융망의 한계를 넘어 블록체인 기반의 ‘프로그래밍 가능한 자금 이동’을 구현해 글로벌 플랫폼 시장을 선점하겠다는 포석이다.

헥토파이낸셜은 서클의 스테이블코인 결제망인 ‘서클 페이먼트 네트워크(CPN)’ 기반의 결제 인프라를 구축했다고 3일 밝혔다. 이번 협업을 통해 헥토파이낸셜은 USDC(달러 연동 스테이블코인) 등 제도권 스테이블코인을 활용한 크로스보더(국경 간) 정산 인프라를 확보하게 됐다.

서클 테크놀로지 서비스가 운영하는 CPN은 금융기관과 지급결제 서비스 제공자(PSP), 핀테크 기업을 연결하는 망이다. 중개기관을 거치는 기존의 복잡한 결제 시스템과 달리, 블록체인 기술을 통해 실시간에 가까운 상시 정산을 지원하는 것이 특징이다.

헥토파이낸셜은 CPN을 활용해 해외 송금 및 정산 프로세스를 효율화하고, 국내외 고객들에게 더 빠르고 안전한 크로스보더 서비스를 제공할 방침이다. 특히 중개 수수료 절감과 속도 개선이 절실한 B2B 결제, 글로벌 플랫폼 정산, 자금 관리 서비스 등을 집중 공략할 계획이다.

최종원 헥토파이낸셜 대표이사는 “스테이블코인 중심으로 재편되는 글로벌 결제 트렌드에 발맞춰 원화 기반 디지털 결제 생태계가 세계로 확장할 수 있는 기반을 마련했다”며 “규제 준수와 신속한 자금 이동을 동시에 구현해 한국 원화의 국제적 위상을 높이는 데 기여하겠다”고 강조했다.

이르판 간치 서클 결제부문 수석 부사장도 “헥토파이낸셜은 CPN 확보를 통해 오늘날 디지털 경제의 핵심인 실시간 수준의 크로스보더 결제 기능을 구현하게 됐다”고 평가했다.

헥토그룹은 지난해 10월 서클의 스테이블코인 전용 블록체인 메인넷 ‘아크(Arc)’의 퍼블릭 테스트넷 파트너사로 참여하는 등 글로벌 블록체인 금융 인프라 표준 수립에 적극적으로 나서고 있다.