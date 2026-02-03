모디 총리와 통화...러 원유 구매 중단키로 양국 무역합의…훨씬 많은 ‘미국산 구매’ 약속” 對중국견제 속 인도와 관계 복원

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 2일(현지시간) 인도가 러시아산 원유 구매를 중단하기로 했다며, 이에 따라 인도에 대한 상호관세를 기존 25%에서 18%로 인하한다고 밝혔다. 러시아의 전쟁 자금줄을 차단하라는 미국의 요구를 인도가 수용하면서, 무역 문제로 경색됐던 미·인도 관계가 개선 국면에 들어섰다는 평가가 나온다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 나렌드라 모디 인도 총리와 통화를 갖고 무역 현안과 러시아-우크라이나 전쟁 종식 방안 등을 논의했다고 전했다.

그는 “모디 총리는 러시아산 원유 구매를 중단하고 미국은 물론, 잠재적으로는 베네수엘라로부터 훨씬 더 많은 원유를 구매하기로 동의했다”며 “이는 매주 수천 명의 생명을 앗아가고 있는 우크라이나 전쟁을 끝내는 데 도움이 될 것”이라고 밝혔다.

이어 “모디 총리에 대한 우정과 존중을 바탕으로 그의 요청에 따라 즉시 발효되는 미·인도 간 무역 합의에 동의했다”며 “미국은 인도에 대한 상호관세를 25%에서 18%로 낮출 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 인도와 유럽 등의 러시아산 원유 구입이 러시아의 우크라이나 전쟁 자금줄 역할을 하고 있다면서 이를 중단하라고 촉구해왔다.

미국은 인도에 대해 국가 상호관세 25%에 러시아와의 석유 거래에 따른 제재성 관세 25%까지 총 50%의 초고율 관세를 부과해왔다.

미국은 상호관세를 25%에서 18%로 낮추고, 기존 러시아산 원유 수입에 따른 제재성 관세 25%도 철회할 예정이라고 백악관 관계자들은 전했다.

이에 따라 인도의 대미 수출품에 대한 관세율은 기존 50%에서 18%로 조정된다.

트럼프 대통령은 이어 “인도 역시 미국에 대한 관세 및 비관세 장벽을 제로(0)로 낮추기 위해 노력할 것”이라며 “모디 총리는 5천억 달러 이상의 미국산 에너지, 기술, 농산물, 석탄 및 기타 제품 구매에 더해 훨씬 더 높은 수준의 ‘미국산 구매’를 약속했다”고 밝혔다.

이어 “인도와 우리의 놀라운 관계는 앞으로 더욱 공고해질 것”이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 작년 러시아산 에너지 구입 등을 이유로 인도에 대한 관세를 높이며 한때 미-인도 갈등을 초래했는데, 이는 미국의 대중국 견제에 필요한 핵심 협력 파트너(인도)를 취약하게 만들 수 있다는 점에서 미국 내부에서도 적지 않은 비판을 불렀다.

모디 총리도 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 트럼프 대통령과의 통화 사실을 공개하고 “인도산 제품에 대한 관세가 18%로 인하돼 기쁘다”며 “14억 인도 국민을 대표해 이 훌륭한 발표를 해준 트럼프 대통령에게 감사드린다”고 말했다.

모디 총리는 “트럼프 대통령의 리더십은 세계 평화, 안정, 번영에 필수적”이라며 “인도는 그의 평화 노력을 전적으로 지지한다. 양국 관계를 전례 없는 수준으로 끌어올리기 위해 트럼프 대통령과 긴밀히 협력하길 기대한다”고 덧붙였다.

모디 총리는 다만 이 글에서 러시아산 원유 수입 중단이나 미국산 제품에 대한 관세 인하 계획에 대해 언급하지 않았다.

이번 대인도 관세 인하 발표는 트럼프 대통령이 지난달 26일 한국 국회의 대미 투자 특별법 처리 지연을 이유로 한국에 대한 자동차 관세와 상호관세를 각각 15%에서 25%로 인상하겠다고 밝힌 것과 대조를 이룬다.

한국이 상호방위조약에 기반한 미국의 정식 동맹국인 반면, 인도는 쿼드(Quad·미국·일본·호주·인도의 안보 협의체)의 일원으로서 대중국 견제에 협력해온 파트너 국가다. 트럼프 대통령은 상호관세 부과의 적법성을 둘러싼 미 연방대법원 심리가 진행 중인 상황에서도, 임기 2년 차에 접어들어 동맹과 파트너 국가를 상대로 ‘채찍과 당근’을 병행하는 관세 전략을 적극 구사하고 있는 모습이다.