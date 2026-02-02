경찰 “앞서 구속된 폭파협박범들과 관계 맺고 있어”

[헤럴드경제=채상우 기자] 카카오를 비롯한 대기업을 상대로 한 폭파 협박 사건을 수사 중인 경찰이 이번 ‘스와팅’(swatting·허위 신고) 범죄의 유력 용의자로 3명의 10대를 추려 조사 중인 것으로 확인됐다.

경기남부경찰청은 2일 정례간담회에서 “카카오 사건 관련, 3명의 용의자를 압축했다”며 “이들이 총 11건의 범죄를 모두 저질렀는지는 더 수사가 필요하다”고 밝혔다.

앞서 지난해 12월 15일부터 23일까지 카카오 CS센터(고객센터) 게시판 등에 카카오와 네이버, KT, 삼성전자 등을 상대로 한 폭발물 설치 협박 글이 11차례에 걸쳐 올라왔다.

글 게시자들은 각각 다른 사람의 명의를 도용하며 범행을 이어갔는데, 최근 경찰은 이번 사건 용의자로 A군 등 10대 3명을 특정했다.

A군 등은 모두 메신저 앱 ‘디스코드’(Discord)에서 활발히 활동해 온 이른바 ‘네임드’(인지도 있는 인물) 유저로, 스와팅을 직접 하거나 타인에게 권유해 온 것으로 전해졌다.

경찰은 카카오 사건 외에 경기남부 지역에서 아직 해결되지 않은 스와팅 사건 1건을 더해 총 12건을 수사 중이라고 설명했다. 추가된 1건은 지난해 12월 31일 누군가가 토스뱅크에 대해 폭파 협박을 하고, 칼부림을 예고하면서 “100억원을 입금하라”고 요구한 사건이다.

경찰 관계자는 “현재까지 특정한 용의자 중에 토스뱅크 범행을 한 사람도 있을 것으로 추정하고, 압수물 분석 및 포렌식 등 필요한 작업을 하고 있다”며 “이들은 앞서 구속한 디스코드 내에서 스와팅을 해 온 10대들과 관계를 맺어온 것으로 파악됐다”고 했다.

앞서 경찰은 “경기 광주 초월고 정수기에 독을 탔다”고 글을 쓴 촉법소년(1월 6일), 오세훈 서울시장에 대한 살해 협박에 이어 장애인단체 테러글을 쓴 20대(1월 8일), 고속철도역과 지상파 방송국 등을 폭파 협박한 10대(1월 13일) 등을 잇달아 검거했다.

경찰은 해당 사건의 피의자들이 A군 등과 디스코드에서 관계를 맺어오면서, 스와팅과 관련해 서로 영향을 주고받은 것으로 판단하고 있다.