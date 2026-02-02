지방정부 대상 국민성장펀드 간담회 “지역 선순환 ‘자생적 경제구조’ 필요” 지역 특성 맞는 창의적 프로젝트 강조 이달부터 ‘찾아가는 사업설명회’ 개최

[헤럴드경제=김은희 기자] 정부가 국민성장펀드의 약 40%인 60조원을 비수도권에 지원하겠다고 밝힌 가운데 비수도권 지역에서 현재까지 91건, 약 70조원 규모의 사업을 제안받은 것으로 나타났다. 금융위원회는 실효성 있는 프로젝트를 발굴·지원할 방침이다.

금융위 국민성장펀드 추진단은 2일 서울 마포 프론트원에서 지방정부, 정책금융기관과 함께 ‘전국 지방정부 대상 국민성장펀드 간담회’를 열었다.

간담회에서는 지역 중심의 첨단전략산업 프로젝트 발굴 전략과 지방정부의 역할을 집중적으로 논의했다. 국민성장펀드 운용방안과 신청 방법을 안내하고 지방정부가 각 지역의 산업 여건에 맞춰 활용할 수 있는 투자방식과 협업전략에 대해 의견을 나눴다.

금융위에 따르면 각 지방정부는 정부의 5극 3특 전략과 연계해 다양한 첨단산업 육성 프로젝트를 제안해 왔다. 지난달 30일 기준 91건, 약 70조원 규모로 부산의 로봇융합 스타트업 타운조성, 울산의 전고체배터리 핵심 소재 생산시설 확장, 충불의 차세대 전력반도체 생산체계 구축, 광주의 자율주행 개발사업 지원 등이 대표적이다.

이는 지방정부와 관련 부처가 각 지역의 강점과 특성을 고려해 발굴한 것이다. 향후 국민성장펀드 추진단과 사무국, 투자심의위원회, 기금운용심의회 등의 검토를 거쳐 지원 대상 여부가 결정된다.

손영채 국민성장펀드 추진단장은 “과거의 지역 발전이 주로 정부 예산에 의존하는 방식이었다면 이제는 국민성장펀드라는 민관합동의 플랫폼을 통해 민간 자본이 지역에서 선순환하는 ‘자생적 경제구조’로 패러다임을 전환할 때”라고 강조했다.

그러면서 “각 지역은 차별화된 성장동력을 가지고 있다. 지역 특성에 맞는 창의적인 프로젝트가 기획·제시된다면 한국산업은행과 민간 금융사의 전문 역량을 활용해 최적의 금융구조를 설계해 주는 ‘전략적 파트너’가 될 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

이날 금융위는 지역 기업이 활용할 수 있는 정책금융기관별 우대상품도 소개했다.

산은, 중소기업은행, 신용보증기금, 기술보증기금 등 정책금융기관은 국민성장펀드와 별도로 올해 연간 240조원 규모의 기업금융자금을 공급할 예정이다. 정책금융 지방공급 확대 목표제에 따라 전체 공급액의 41.7% 이상인 약 106조원을 비수도권 지역에 공급할 계획이다.

금융위는 오는 11~12일 금융위원장이 지방 첨단산업 현장을 방문하는 ‘찾아가는 국민성장펀드 사업설명회’를 여는 등 지방기업의 목소리를 지속 청취할 방침이다. 지역의 첨단산업 생태계를 구성하는 기업이 필요로 하는 지원을 충분히 받을 수 있도록 기업 맞춤형 정보도 적극 제공할 예정이다.

이와 함께 분기별로 개최하는 정책금융지원협의회에 지방정부도 초청해 정책금융과 지역 산업 전략의 유기적 연계를 강화해 나가기로 했다.