[헤럴드경제=정목희 기자] 멜라니아 트럼프 미국 대통령 영부인의 새 다큐멘터리 영화 ‘멜라니아(Melania)’가 남아프리카공화국에서 개봉을 불과 하루 앞두고 돌연 철회됐다. 트럼프 대통령이 집권 2기 들어 남아공을 강하게 비판하며 외교적 긴장이 고조된 상황이 영향을 미쳤다는 해석이 나온다.

이 작품은 다큐멘터리로서는 전례 없이 대규모 글로벌 개봉을 앞두고 있다. 북미에서만 1778개 극장에서 상영될 예정이며, 전 세계적으로는 최대 3000개 극장에서 개봉할 가능성이 있는 것으로 알려졌다.

당초 아마존과 ‘멜라니아’ 제작진은 북미 개봉일인 30일에 맞춰 해외에서도 20개국 이상에서 동시 개봉할 계획이었고, 이번 주 중 개봉 국가 명단을 발표할 예정이었다. 그러나 해당 발표는 끝내 이뤄지지 않았다.

이후 남아공 현지 매체를 통해 영화가 현지에서 막판에 개봉 철회됐다는 소식이 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 집권 2기 출범 이후 남아공을 강하게 비판해 왔으며, 남아공의 백인 소수 집단이 ‘집단학살’을 당하고 있다고 주장하는 한편, 고율 관세 부과 가능성까지 언급한 바 있다.

남아공 배급사 필름피니티(Filmfinity)는 뉴욕타임스 요하네스버그 지국에 보낸 성명에서 “최근 상황 전개를 고려해 해당 지역에서 극장 개봉을 진행하지 않기로 결정했다”고 밝혔다.

필름피니티의 토바샨 고빈다라줄루 세일즈·마케팅 총괄은 개봉 철회 배경을 구체적으로 설명하지는 않았지만, 외부 압력에 따른 결정은 아니라고 강조했다. 그는 “이는 전적으로 우리 회사의 판단이었다”고 말했다.

트럼프 대통령은 트루스소셜을 통해 아내의 다큐멘터리를 공개적으로 홍보하고 있으며, 29일 워싱턴의 ‘트럼프 케네디센터’에서 열린 시사회에도 멜라니아 여사와 함께 참석했다.

아마존은 이 다큐멘터리와 후속 다큐 시리즈의 전 세계 판권을 확보하기 위해 4000만 달러를 지급했다. 여기에는 극장 개봉 이후 프라임 비디오를 통해 공개하는 조건도 포함돼 있다. 업계 관계자들은 실제 수익의 핵심은 프라임 가입자 유지 효과에 있다고 보고 있다.

이번 다큐의 남아공 철회가 미·남아공 간 외교적 긴장을 더욱 키울지는 아직 불투명하다.

다큐멘터리 ‘멜라니아’는 2025년 트럼프 대통령 취임식을 앞둔 20일간의 과정을 담은 작품으로, 영화 연출은 ‘러시아워’ 시리즈로 유명한 브렛 래트너 감독이 맡았다. 그는 약 10년 전 성추행 혐의로 할리우드에서 사실상 퇴출됐으나, 모든 혐의를 부인하며 복귀를 시도하고 있다.

아마존 MGM 스튜디오는 사전 소개 자료에서 “멜라니아 트럼프가 취임식 준비를 지휘하고, 백악관 권력 이양의 복잡한 과정을 헤쳐 나가며, 가족을 다시 워싱턴으로 옮기는 과정을 밀착 조명한다”며 “중요한 회의와 비공개 대화, 지금까지 공개되지 않았던 공간들이 독점 영상으로 담겼다”고 설명했다.

아마존은 아직 해외 개봉 국가 전체 목록을 공식 공개하지 않았지만, 멕시코시티와 도쿄, 런던 등 주요 도시에서 상영이 예정돼 있으며, 중동 일부 지역에서도 개봉할 계획인 것으로 전해졌다.