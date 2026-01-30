하늘 오전부터 차차 맑음…수도권은 밤부터 흐려져

[헤럴드경제=윤성현 기자] 토요일인 31일 낮부터 추위가 누그러지면서 서울의 낮 기온이 영상권을 기록할 전망이다.

전국 아침 최저기온은 -15∼-2도, 낮 최고기온은 0∼8도로 예년보다 낮을 것으로 보인다. 서울은 아침 최저기온 -10도, 낮 최고기온은 1도로 예상된다.

한파특보가 내려진 대부분의 중부 지방과 전북 북동부, 경북권은 아침 기온이 -10도 안팎(일부 경기 북동부와 강원 내륙·산지 -15도 안팎)으로 크게 떨어져 매우 춥겠다.

바람도 강하게 불어 체감온도는 더 낮아지겠지만, 낮부터 기온이 점차 오르면서 대부분 지역이 영상권을 회복할 것으로 예상된다.

제주도를 제외한 전국 대부분 지역에 건조특보가 발효된 만큼 산불과 각종 화재 예방에 각별한 주의가 필요하다.

전국 대부분 지역에는 가끔 구름이 많다가 오전부터 맑아지겠고, 수도권은 밤에 차차 흐려질 전망이다.

울릉도·독도에는 1∼5㎝의 눈이 내릴 것으로 예보됐다.

해안 지역을 중심으로 바람이 순간 초속 15ｍ 안팎으로 강하게 불겠다.

미세먼지 농도는 대기 확산이 원활해 전국이 ‘좋음’∼‘보통’ 수준을 보일 것으로 관측된다.

바다 물결은 동해 앞바다 0.5∼2.0ｍ, 서해·남해 앞바다 0.5∼1.5ｍ로 일 전망이다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼3.0ｍ, 서해·남해 0.5∼2.0ｍ로 예상된다.