신입사원 멘토링으로 구직자 850여 명 대상 밀착 상담

[헤럴드경제=이태형 기자] 국민연금공단은 27일부터 29일까지 서울 양재 aT센터에서 열린 ‘2026 공공기관 채용정보 박람회’에서 맞춤형 채용상담을 진행했다고 30일 밝혔다.

재정경제부가 주최하고 한국조세재정연구원이 주관한 이번 박람회에서 연금공단은 상담부스를 운영해 구직자 850여 명에게 채용정보를 전달했다.

특히 지난해 입사한 신입사원들이 현장에서 취업 준비 과정부터 실제 업무경험까지 구직자 눈높이에 맞춘 상담을 진행했다.

또 장애인과 청년인턴 채용 전용 상담부스도 별도 운영해 맞춤형 취업정보를 제공하고 구직자의 취업 진입장벽을 낮추는 데 주력했다.

지난해 10월 한국조세재정연구원 주관 ‘공공기관 입사 수기 공모전’에서 최우수상을 받은 유현준 대리와 우수상을 받은 차영현 주임은 ‘공공기관 취업성공 이야기’ 발표자로 나서 취업 전략과 면접 비결을 공개했다.

연금공단은 올해 일반직 210여 명, 공무직 40여 명, 기금운용직 50여 명 등 총 300여 명 규모의 신규 채용을 진행할 예정이다. 청년인턴 250여 명은 별도 선발할 계획이다.

김성주 연금공단 이사장은 “어려운 취업 환경 속에서도 꿈을 향해 정진하는 청년들에게 이번 박람회가 실질적인 도움이 되었길 바란다”라며 “공단은 앞으로도 직무 능력 중심의 공정한 채용을 통해 열정 있는 인재들이 글로벌 리딩 연금기관의 주역으로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”라고 밝혔다.