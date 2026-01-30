국내 독점총판…디지털 척추수술 솔루션 구축

재생의료 기업 시지바이오(대표 유현승)가 큐렉소의 척추 수술로봇을 국내에 독점 판매한다.

큐렉소의 ‘큐비스-스파인’은 척추경 나사삽입 수술 때 수술계획에 따라 로봇팔을 정밀하게 안내하는 척추 수술로봇. 고정밀 내비게이션 기반의 안정적 수술환경을 제공한다. 이를 통해 수술 정확도를 높이는 동시에 의료진과 환자의 방사선 노출을 최소화한다.

대웅제약 관계사인 시지바이오는 큐렉소와 이같이 총판계약을 30일 체결했다. 이를 계기로 기존 척추임플란트, 골대체재 중심의 사업구조를 종합 척추수술 솔루션으로 확장한다.

수술로봇을 자사 포트폴리오에 결합, 개별제품을 각각 공급하던 구조에서 벗어나게 된다. 수술 전 단계에서 로봇 내비게이션을 기준으로 나사 삽입경로와 임플란트 선택을 함께 계획한다. 이를 통해 수술 정확도와 안전성을 높이는 디지털 척추수술 솔루션을 구축할 방침이다.

이는 시지바이오가 강화해온 최소침습(MIS) 척추수술 전략을 로봇 기반 디지털수술 체계로 구현·확장하는 과정이다. 최소한의 접근으로도 정밀하고 일관된 수술이 가능한 방향으로 진화하고 있다는 설명이다.

시지바이오 유현승 대표는 “이번 계약으로 척추수술 전략을 디지털기술과 접목해 첨단 의료환경으로 변화시킨다. 척추임플란트와 바이오소재, 임상네트워크를 기반으로 로봇수술 플랫폼까지 아우르는 통합솔루션을 제시하겠다”고 밝혔다.