[헤럴드경제=조용직 기자] 골프·레저 플랫폼 기업 ㈜카카오 VX가 AI 전환(AX, AI Transformation)에 적극 대응하기 위해 공동대표 체제로 경영을 시작한다고 30일 밝혔다.

단일대표 체제부터 회사를 이끌어온 문태식 대표는 AI(인공지능)을 중심으로 기업의 체질과 비즈니스를 혁신하는 AI 전환 속도에 맞춰 ‘카카오골프예약’ 플랫폼과 ‘프렌즈 스크린’ 사업 및 서비스는 물론, 플랫폼 고도화를 통한 성장동력 확보에 집중한다고 회사는 설명했다.

이달 이사회와 주주총회를 거쳐 문태식 대표와 함께 공동 대표로 선임된 김창준 신임 대표는 다음커뮤니케이션과 카카오 본사, 카카오엔터프라이즈를 거친 IT 업계 베테랑 리더다. 지난해 8월 카카오 VX에 CFO(최고 재무 관리자)로 합류한 김 대표는 앞으로 사업과 인프라, 그리고 지원 조직을 담당한다.

문태식 대표는 “공동대표 체제로 서로의 전문 영역에 집중해 사업을 업그레이드하고 혁신하겠다”고 강조했다. 김창준 대표는 “재무 안정성 강화와 내부 시스템 구축 등을 통한 경영 내실화에 집중해 성장에 기여하겠다”고 말했다.