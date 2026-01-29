[헤럴드경제=채상우 기자] 손님에게 술을 억지로 먹이고 만취하게 만든 후 방치해 사망에 이르게 한 혐의를 받는 유흥주점 업주 2명이 구속됐다.

부산지검은 식품위생법 위반, 유기치사 혐의로 유흥주점 업주 A씨와 B씨를 구속기소 했다고 29일 밝혔다.

이들은 2025년 8월 16일 오전 4시께 자신들이 함께 운영하던 부산의 한 유흥주점에서 30대 남성 손님인 C씨가 술을 많이 마셔 의식을 잃자 구호 조치 없이 주점 바깥의 흡연 소파로 옮겨 9시간 동안 방치한 혐의를 받는다.

C씨는 의식을 잃기 전에 1시간 30분 만에 양주 2병과 소주 1병을 마셨다.

A씨는 C씨가 숨지기 전 ‘술을 못 먹겠다’고 하자 주먹으로 목과 얼굴을 폭행하고 억지로 입을 벌려 양주 반병 가량을 마시게 했다.

열대야가 심하던 날씨 속에 에어컨도 없던 흡연 소파에 방치됐던 C씨는 급성알코올중독으로 사망했다.

C는 평소 피고인들 주점을 자주 방문했고, 그때마다 술을 급하게 마셔 금방 만취했던 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨를 구속 송치했으나 B씨는 구속영장이 기각되자 불구속 송치했다.

검찰 관계자는 “업주들은 먹다 남은 양주를 섞어 정품처럼 팔았고, 피해자가 있던 룸에 단골손님을 새로 받으려고 의도적으로 피해자를 만취시켜 주점 밖으로 들어냈다”며 “구속영장을 재청구해 불구속 송치된 B씨도 구속했다”고 말했다.