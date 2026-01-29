- 정교하고 냉철한 야간산불 ‘정책 설계’와 탄탄한 ‘안전시스템’ 마련 서둘어야

해마다 봄·가을철이면 반복되는 산불소식에 온 국민의 가슴이 타들어 간다. 붉은 화마가 산등성이를 집어삼키는 모습을 보면서 많은 이들이 안타까움 섞인 질책을 던진다.

“해가 지면 왜 헬기가 뜨지 않는가?”, “골든타임을 놓치는 것 아닌가?” 국민의 눈높이에서 보면 헬기가 철수하는 그 순간이 야속하기 그지없을 것이다. 하지만 외부 연구자의 관점에서 나는 그 ‘멈춤’ 뒤에 숨겨진 치열한 고민과 산림청이 마주한 거대한 장벽에 대해 이야기하고자 한다.

우리는 흔히 헬기 야간산불 진화를 단순히 ‘불을 끄는 행위’의 연장선으로 생각한다. 자동차 헤드라이트를 켜듯 헬기에 탐조등을 달면 해결될 일이라 여기기 쉽다.

그러나 헬기 야간산불 진화는 낮과는 차원이 다른 일종의 군 특수작전과 같은 영역이다. 야간은 기온이 낮아지고 습도가 올라가 산불의 기세가 꺾이는 유리한 시간대가 될 수 있지만 동시에 칠흑 같은 어둠 속에서 조종사는 고압선, 나무, 지형지물과 싸워야 하는 가장 위험한 시간이기도 하다.

야간산불 진화의 선진국이라 불리는 미국조차 헬기 야간산불 진화에 대해선 극도로 신중했다. 지난 1970년대 미국 산림청(USFS)은 헬기 야간산불 진화를 시도했으나 잇따른 추락 사고와 1977년 로스앤젤레스 카운티 소방국의 야간 충돌사고 이후 전면적인 중단이라는 결단을 내렸다.

이후 미국은 단순히 야간산불 진화를 재개하는 것이 아니라 수십 년간의 숙의와 재정비를 선택했다. 지난 2000년대 후반에 들어서야 캘리포니아 등 일부 지역에서 제한적 수준으로 야간산불 진화를 재개했고 2010년에는 ‘Helicopter Night Operations Study’를 통해 위험요소를 체계적으로 분석하며 과학적 기준을 마련했다.

콜로라도주 역시 지난 2018년에야 항공 야간산불 진화의 타당성을 별도 연구할 만큼 조심스러운 접근을 이어갔다. 이 과정들은 ‘준비되지 않은 야간 비행’이 어떤 치명적 결과를 초래하는지 보여준 대표적 교훈으로 남았고 헬기 야간산불 진화가 단순한 의지의 문제가 아니라 과학적이고 체계적인 안전시스템이 담보돼야 가능한 영역임을 분명히 하고 있다.

그렇다면 우리나라 산림청은 손을 놓고 있었을까? 객관적인 자료를 살펴보면 결코 그렇지 않다. 산림청은 지난 2019년부터 야간산불 진화 위험성 평가 연구를 두 차례에 걸쳐 실시한 이후 야간산불 진화가 가능한 중형헬기(수리온)를 국가기관 최초로 도입했으며, 2020년 4월 경북 안동, 2022년 3월 경북 울진 산불진화에 투입했다.

이후 지난 2025년 4월 대구 함지산 도심형 산불에 2대의 헬기를 야간진화에 투입하고 2026년부터는 대형헬기까지 야간산불에 투입할 수 있도록 체계를 확장하는 등 선제적으로 나서고 있다.

또한, 철저한 안전장치 마련을 위해 ‘풍속 10m/s 이내, 시정 5km 이상’이라는 엄격한 야간비행 기준을 수립하고 조종사들에게 고난도의 야간투시경(NVG) 훈련을 도입했다.

한편, 우리나라의 산악지형은 미국보다 훨씬 험준하고 고압선이 거미줄처럼 얽혀 있다. 이런 환경에서 산림청이 야간산불 진화를 전면적으로 본격화하지 못하는 것은 조종사의 목숨과 추락 시 민가를 덮치는 등 2차 사고를 막기 위한 처절한 안전의 보루를 지키고 있는 것이다.

국민의 관점에서 다시 보면 상황은 조금 다르게 다가온다. 현재 야간산불에 투입 가능한 산림청 헬기는 총 8대(수리온 3, S-64 4, 시누크 1)지만 야간산불 진화 숙련도를 갖춘 조종사 인력 편제를 고려하면 실질 운용 전력은 5대(수리온 3, S-64 1, 시누크 1) 수준이다.

겉으로 보기에는 헬기가 더 있는데도 왜 조종사 훈련 부족으로 투입하지 못하느냐는 의문이 생길 수 있지만 실제 상황은 훨씬 복합적이다. 가장 대표적인 문제는 야간산불 인력 운영의 공백이다. 야간에 투입된 조종사는 피로도 관리 규정에 따라 다음 날 주간 산불진화에 투입될 수 없다. 즉, 야간산불 진화를 실시할 경우 주간 산불 전력에 공백이 발생하는 구조적 모순에 직면하게 돼 산림청 입장에서 고민이 될 수밖에 없을 것이다.

결국 문제의 핵심은 야간산불과 주간산불을 동시에 운영해야 하는 인력 구조에 있다. 이를 해결키 위해서는 야간산불만 전담할 수 있는 조종사 인력을 별도로 확보하는 것이 가장 확실한 방안이다. 물론 그 인력 운용의 효율성과 예산 문제는 추가적인 검토가 필요하다.

우리는 앞서 해외사례를 통해 안전시스템이 중요하다는 교훈을 얻을 수 있었고 우리 국민들이 요구하는 것은 빠른 실행력이다. 따라서 지금 필요한 것은 성급한 추진이 아니라 정교하고 냉철한 야간산불 정책 설계와 탄탄한 안전시스템을 신속히 마련하는 것이다.

향후 도입되는 헬기에는 야간산불 진화가 가능한 통합 안전기능을 추가하면서, 이에 맞춰 지원 인프라와 제도 기반을 점진적으로 갖춰 나가는 것이다. 그것이 비록 지금은 더뎌 보일지라도 결국 가장 빠르고 확실하게 국민 모두의 생명을 지키는 지름길이다.