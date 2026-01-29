[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 관악구(구청장 박준희·사진)가 최근 잇따라 발생하는 공무원을 사칭한 사기 피해를 예방하기 위해 ‘소상공인 전담창구’를 운영한다고 29일 밝혔다.

최근 위조된 명함이나 공문서를 이용해 실제 행정 절차나 관공서 발주를 가장한 뒤, 물품 대리구매나 긴급 구매를 명목으로 선입금을 요구하는 사기 수법이 확산되고 있다. .

전담창구는 지역상권활성화과 소상공인정책팀에서 운영하고 있으며, 관내 소상공인과 자영업자를 대상으로 상시 운영한다. 운영 시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지다. 근무 시간 외나 공휴일에는 당직상황실을 통해 접수된 내용을 전담창구로 연계한다.

전담창구에서는 공무원 명의 연락, 명함, 공문서에 대해 실제 소속 및 발주 여부 확인과 위조 명함, 가짜 공문을 활용한 사칭 유형 등 최신 사례 안내, 상황별 대응 요령과 예방 수칙 안내 등 원스톱지원을 제공한다.

또한, 구는 접수된 사례들을 유형별로 분석하여 관악구 홈페이지과 유관 기관, 상인단체 등에 실시간으로 공유함으로써 유사 사례 재발 방지에 주력할 계획이다.

박준희 관악구청장은 “공무원 사칭 사기는 소상공인의 생계를 위협하는 파렴치한 범죄”라고 지적하며, “전담창구 운영을 통해 소상공인이 안심하고 생업에 전념할 수 있는 환경을 조성하고, 예방 중심의 행정 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.