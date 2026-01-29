임신·출산 특약 3종 우수사례 선정 ‘시그니처 여성 건강보험 4.0’ 출시

[헤럴드경제=박성준 기자] 한화손해보험이 금융감독원이 주관하는 ‘상생·협력 증진 우수기관’에 선정돼 금융감독원장상을 수상했다고 29일 밝혔다. 손해보험사로는 첫 수상이다.

이번 우수기관은 금감원이 역대 ‘상생·협력 금융신상품’ 우수사례로 선정한 금융회사 상품 중 판매 실적과 금융시장 영향력, 소비자 효용 증가 등을 종합적으로 고려해 뽑았다.

한화손보는 지난해 ▷출산지원금 ▷임신·출산 포함 질병입원비 ▷출산 후 1년간 납입면제 등 임신·출산 관련 특약 3종이 제5회 우수사례로 선정됐다. 해당 상품은 기존에 보장하지 않았던 임신·출산 관련 영역을 새롭게 보장해 여성고객으로부터 큰 호응을 얻었다. 저출산으로 인한 인구 감소 등 사회문제 해결에 이바지하는 등 민생안정에 실질적으로 도움이 된 점을 인정받았다.

지난 2023년에는 ‘출산 후 5년간 중대질환 2배 확대보장’ 특약이 금감원 상생·협력 금융신상품 1호로 선정된 바 있다.

한화손보가 개발한 해당 특약은 모두 ‘한화 시그니처 여성 건강보험’에 탑재됐다. 2023년 출시한 이 상품은 한화손보가 최초로 설립한 라이프플러스 펨테크연구소의 여성 웰니스 연구를 바탕으로 여성고객에게 특화된 보장과 서비스를 담아 단기간 내 대표상품으로 자리매김했다.

이어 지난해 1월과 11월에 각각 2.0과 3.0을 선보이며 상품을 고도화해 왔으며, 올해 새해에는 보장영역과 서비스를 한층 더 강화한 ‘시그니처 여성건강보험 4.0’을 출시했다.

한화손보 관계자는 “사회문제 해결을 위해 보험사로서 실질적으로 이바지할 수 있는 상품을 지속 개발해 상생금융을 실천해 나가겠다”며 “시그니처 여성 건강보험 4.0을 통해 더욱 폭넓은 고객층에게 실질적인 보호와 지원을 제공하겠다”고 말했다.