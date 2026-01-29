부산 전통시장 한 유명 떡볶이 맛집서 소동 SNS 통해 영상 확산, 누리꾼들 ‘정체’ 논쟁

[헤럴드경제=한지숙 기자] 부산 재래시장에 있는 한 유명 떡볶이집을 찾은 남녀가 식사 도중 큰 바퀴벌레를 발견하고 기겁했다.

지난 27일 인스타그램에는 부산의 한 식당에서 식사하는 커플의 영상이 올라와 확산했다.

영상에 따르면 이들은 자리에 앉아 떡볶이, 순대, 튀김 등을 먹고 있었다.

여성은 “맛집이다. 역시 달인이다”라며 생활의 달인 명패를 가리켰다.

그런데 남성이 명패 쪽으로 카메라를 돌린 순간, 명패 아래 날개 달린 검은 벌레 한 마리가 붙어 있는 모습이 포착됐다.

커플은 벽면을 이리저리 돌아다니는 바퀴벌레의 모습에 기겁해 식사를 잠시 멈추고 테이블을 이동했다.

게시물 작성자는 “바선생(바퀴벌레) 때문에 다시는 못 갈 것 같다”고 털어놨다.

누리꾼들은 바퀴벌레의 정체와 유입 경로를 두고 논쟁을 벌였다.

한 누리꾼은 “저거 가게 위생이랑 상관없는 산바퀴다. 아마 나무에서 사는 종류일 것”이라는 의견을 내놨다.

다른 누리꾼은 “산바퀴나 갑옷바퀴는 저 정도 크기 안 나온다. 아마 먹바퀴나 이질바퀴(미국바퀴)일 것”이라고 주장했다.

세스코 해충 정보에 따르면 사람과 같은 공간에서 생활하는 ‘가주성 바퀴’ 중 가장 큰 바퀴류는 ‘미국바퀴’, 다음은 ‘먹바퀴’로 3㎝ 정도의 크기인 것으로 알려졌다. 두 종류 모두 날개가 있다.