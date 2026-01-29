[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 정동원의 공식 팬카페 ‘우주총동원’이 동절기 취약계층을 돕기 위해 기부에 나섰다.

29일 대한적십자사는 홍보대사 정동원의 공식 팬카페 ‘우주총동원’이 설렁탕 제품 1만8300개를 기부했다고 밝혔다.

이번 기부는 정동원이 전속모델로 활동 중인 한 브랜드 설렁탕 제품을 팬카페 회원들이 구매해 마련한 것으로 약 5500만원에 달한다.

기부된 물품은 대한적십자사를 통해 경기 지역 희망풍차 결연세대와 독립유공자 후손, 서울 지역 노숙인 무료급식시설 ‘따스한 채움터’ 등에 전달될 예정이다.

우주총동원 팬카페 관계자는 “정동원이 항상 전해온 따뜻한 마음과 나눔의 의미에 공감한 팬들이 자발적으로 뜻을 모았다”며 “팬덤의 작은 정성이 어려운 이웃들에게 실제 도움이 되길 바란다”고 했다.

박종술 대한적십자사 사무총장은 “정동원과 팬카페 ‘우주총동원’의 지속적인 나눔은 팬덤 문화가 사회적 연대로 확장되는 좋은 사례”라며 “기부해 주신 물품은 도움이 필요한 이웃들에게 소중히 전달하겠다”고 밝혔다.

한편 대한적십자사는 이번 물품 기부를 포함해 ‘우주총동원’이 이어온 나눔 문화 확산에 대한 공로를 종합적으로 고려해 적십자회원유공장 최고명예대장을 수여할 계획이다.