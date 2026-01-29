최민희 “국가기관 동원해 프레임 전환 물타기” 방미통위 위원 홍미애·구종상·김일곤 추천

[헤럴드경제=주소현 기자] 국회 과학기술정보방송통신위원회는 29일 이재걸 쿠팡 법무 담당 부사장을 국회 증언감정법상 위증 혐의로 고발하기로 했다. 이 부사장이 개인정보 유출 사태와 관련해 국가정보원이 용의자의 노트북 수거를 요청했다는 취지로 발언한 데 따른 것이다.

과방위는 이날 국회에서 전체회의를 열어 더불어민주당 주도로 ‘연석 청문회 위증 증인’ 고발 안건을 의결했다.

이 부사장은 지난해 말 국회 청문회에서 “국가정보원에서 ‘본인들은 직접 용의자를 만나서 수거할 수 없으니 쿠팡 직원이 반드시 중국에 같이 가서 용의자를 만나서 그것을 받아야 한다’고 강하게 요구했다”며 발언한 바 있다. 국정원은 당시 보도자료를 통해 “자료 요청 외에 쿠팡사에 어떠한 지시·명령·허가를 한 사실이 없다”고 반박했다.

최민희 과방위원장은 “이 부사장은 청문회에서 국가기관을 동원해 프레임을 전환하는 물타기 했다”며 “그 과정에서 거짓 증언을 했기에 더 위중하다”고 말했다.

앞서 과방위는 김범석 쿠팡Inc 의장, 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표 등 쿠팡 전·현직 임원 7명을 국회증언감정법 위반 혐의로 고발한 바 있다.

한편, 과방위는 홍미애 전 세종시청자미디어센터 센터장과 구종상 전 방심위원, 김일곤 전 경남 MBC 사장을 방송미디어통신심의위원으로 추천했다. 홍 센터장은 민주당 몫, 구 전 방심위원과 김 전 사장은 국민의힘 몫으로 추천됐다. 방미심위 위원은 대통령이 지명한 3인, 국회의장이 원내 교섭단체 대표 의원과 협의해 추천한 3인, 국회 소관 상임위에서 추천한 3인으로 구성된다.