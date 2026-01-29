부동산 임대운영 및 자산관리 경쟁력 강화

[헤럴드경제=신혜원 기자] 국내 대표 디벨로퍼 신영그룹 계열사인 부동산 종합 서비스 기업 에스엘플랫폼(SL Platform)이 부동산 임대운영 및 자산관리 서비스 전반에 대한 국제표준화기구(ISO) 통합 경영시스템 1년 차 사후심사를 통과했다고 29일 밝혔다.

에스엘플랫폼이 유지 중인 ISO 9001(품질경영), ISO 14001(환경경영), ISO 45001(안전보건경영)은 ISO가 제정한 국제 규격으로, 기업의 경영 프로세스가 국제 기준에 따라 체계적으로 구축·운영되고 있음을 검증하는 인증이다. 에스엘플랫폼은 2025년 1월 최초 인증을 획득한 이후 2026년 사후 심사를 통과했다.

사후심사는 인증 취득 이후 실제 업무 현장에서 경영 시스템이 지속적으로 이행되고 있는지를 점검하는 절차로, 단순한 문서 요건이 아닌 실질적인 실행 여부와 전 임직원의 내재화 수준, 지속적인 개선 활동 등을 종합적으로 평가한다.

에스엘플랫폼은 특히 이번 사후심사가 인증 체계를 국제 기준으로 전환한 이후 처음 진행된 심사라는 점에서 의미가 크다고 설명했다. 지난해 한국인정지원센터(KAB)로부터 인정받은 인증기관을 통해 ISO 인증을 취득한 데 이어, 올해에는 국제인정포럼(IAF) 회원기관인 호주·뉴질랜드 공동 인정기관(JAS-ANZ)로부터 인정받은 UCR인증원㈜을 통해 인증을 유지했다. 이를 통해 국제 기준에 부합하는 인증 체계를 기반으로 글로벌 수준의 운영 체계를 갖추게 됐다.

에스엘플랫폼의 ISO 통합 경영시스템은 임대운영, 자산관리, 커뮤니티 운영, 현장 관리 등 전사 핵심 업무 전반에 적용돼 서비스 품질 관리, 환경 리스크 대응, 현장 안전·보건 관리까지 운영 전 과정의 관리 수준을 한 단계 끌어올리는 기반으로 활용되고 있다.

이상무 에스엘플랫폼 대표는 “이번 ISO 통합 인증 유지와 글로벌 인증기관 전환은 에스엘플랫폼이 체계적인 운영 역량을 갖춘 기업이자 장기적으로 신뢰할 수 있는 파트너임을 다시 한번 입증하는 계기”라며 “국제 기준에 부합하는 프로세스와 시스템을 지속적으로 고도화해 임대운영·자산관리 전 영역에서 안정성과 신뢰를 기반으로 한 지속 가능한 성장을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.

한편 에스엘플랫폼은 이번 인증을 계기로 경영 프로세스 고도화와 내부 운영 체계 강화를 지속 추진하며, 신영그룹의 ESG 경영 기조에 발맞춘 사업 운영을 이어갈 계획이다.