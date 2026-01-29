[헤럴드경제=민성기 기자] 뮤지컬 배우 옥주현이 최근 불거진 출연 회차 편중 논란 속에서도 특유의 유머 감각을 드러내며 근황을 전했다.

옥주현은 28일 자신의 SNS에 짧은 영상과 사진을 게재했다.

공개된 게시물 속 옥주현은 오렌지색 죄수복을 연상케 하는 의상을 입고 카메라를 바라보고 있다.

그는 “죄수. 나의 죄명? 내가 옥주현이라는 거”라는 문구를 덧붙여 눈길을 끌었다.

해당 게시물은 뮤지컬 ‘안나 카레니나’를 둘러싼 캐스팅 회차 논란이 불거진 직후 공개돼 더욱 주목받았다.

제작사 마스트인터내셔널이 발표한 1차 캐스팅 스케줄에 따르면, 주인공 ‘안나’ 역의 트리플 캐스팅된 세 배우 중 옥주현의 출연 횟수가 압도적인 비중을 차지하고 있다.

공개된 총 38회의 공연 중 옥주현의 출연 회차는 23회(혹은 25회)에 달하지만, 이지혜는 8회, 김소향은 7회에 그쳤다. 특히 김소향의 경우 배정된 7회 공연 중 5회가 낮 공연에 치중되어 있어, 주요 시간대 공연이 특정 배우에게 쏠려 있다는 지적이 나오고 있다.

이와 대조적으로 남자 주인공인 ‘알렉세이 브론스키’ 역의 윤형렬, 문유강, 정승원은 비교적 고르게 회차가 분배되어 있어 여주인공 캐스팅을 둘러싼 ‘몰아주기 의혹’은 더욱 확산하는 분위기다.

이와 관련해 김소향이 SNS에 “할많하말(할 말이 많지만 하지 말자)”이라는 글을 남기며 다양한 해석이 나오기도 했다.

논란이 확산되자 제작사 측은 “라이선서 협의와 배우 스케줄, 공연 일정 등 여러 요소를 종합해 조율한 결과”라며 “캐스팅과 회차 배정은 제작사의 고유 권한”이라는 입장을 밝혔다.

옥주현은 과거에도 뮤지컬 캐스팅을 둘러싼 논란의 중심에 선 바 있다. 2022년 ‘엘리자벳’ 캐스팅 당시 불거진 이른바 ‘옥장판 논란’ 이후에도 그는 직접적인 해명보다는 자신의 행보로 입장을 대신해 왔다.

한편 옥주현은 현재 ‘보니 앤 클라이드’에 출연 중이며, 차기작으로 ‘안나 카레니나’ 무대에 오를 예정이다.