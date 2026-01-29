의료기기 토탈 하드웨어 솔루션 공개 당뇨병 관리용 등 의료기기 핵심 부품 전시

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국앤컴퍼니그룹의 계열사인 모델솔루션이 오는 2월 3일(현지시간)부터 5일까지 미국 애너하임에서 개최되는 미국 최대 의료기기 전시회 ‘Medical Design & Manufacturing West 2026’에 참가한다고 29일 밝혔다.

MD&M West는 의료기기 설계·제조·엔지니어링 전반을 아우르는 북미 최대 규모의 전문 전시회로, 전 세계 메드테크 기업과 의료기기 제조·공급망 관계자들이 대거 참여해 최신 기술 트렌드와 산업 동향을 공유하는 자리다.

모델솔루션은 지난 2017년부터 매년 MD&M West에 참가해 미국을 중심으로 글로벌 의료기기 고객사를 발굴하고 시장 이해도를 축적해 왔다. 이번 전시회에서도 디자인과 정밀 제조 기술을 결합한 경쟁력을 기반으로, 제품 기획부터 개발·생산 및 양산까지 아우르는 ‘의료기기 토탈 하드웨어 설루션 역량’을 소개할 예정이다.

이와 함께 모델솔루션이 개발에 참여해 현재 핵심부품을 공급 중인 ▷진단·분석용 의료기기 ▷유전자 치료 관련 의료기기 ▷당뇨병 관리용 의료기기 등을 선보일 계획이다.

유형민 모델솔루션 대표이사는 “글로벌 의료기기 시장은 설계·엔지니어링 역량과 함께 안정적인 양산과 품질 대응 능력을 동시에 갖춘 제조 파트너에 대한 요구가 점점 높아지고 있다”며 “모델솔루션은 디자인부터 프로토타입, 양산까지 아우르는 통합 제조 설루션을 기반으로 글로벌 의료기기 고객들의 개발과 생산을 동시에 지원하는 파트너로서 역할을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 모델솔루션은 정밀 가공, 사출, 클린룸 조립 역량을 기반으로 의료기기 개발 초기 단계부터 양산까지 글로벌 메드테크 기업들과 폭넓은 협업을 추진하고 있으며, 의료로봇을 포함한 정밀 의료기기 부품 분야에서도 기술력과 품질 경쟁력을 축적해 나가고 있다.

또한 의료기기 품질경영시스템 국제표준인 ‘ISO 13485’를 취득하고 ‘ISO Class 7’ 수준의 클린룸 생산라인을 구축해 고품질 의료기기 제조 환경을 확보했으며, R&D 센터를 중심으로 연구개발 역량을 강화해 의료기기 전문 위수탁개발생산(CDMO) 기업으로서 개발 및 양산 경쟁력을 높이는 데 주력하고 있다.

아울러 모델솔루션은 최근 유럽 제약회사들과 협력해 차세대 약물전달 의료기기를 공동 개발하는 등 글로벌 바이오·의료기기 기업들과의 전략적 파트너십을 확대하고 있다. 회사는 이러한 협업을 통해 주요 규제 시장에서의 개발 및 제조 경험을 축적하는 한편, 메디컬 분야에서의 중장기 성장 기반을 강화해 나갈 계획이다.