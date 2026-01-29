산업부 ‘주요 유통업체 매출 동향’ 발표 온라인 비중 60% 육박…마트 매출 감소

[헤럴드경제=김진 기자] 국내 유통시장에서 대형마트가 차지하는 비중이 처음으로 ‘10% 이하’로 하락한 것으로 나타났다. 소비자들이 오프라인에서 온라인 구매로 완전히 넘어간 것으로 풀이된다.

산업통상부가 발표한 ‘2025년 연간 및 12월 주요 유통업체 매출 동향’ 통계에 따르면 국내 유통업체 매출에서 온라인이 차지하는 비중은 59%로 나타났다. 대형마트는 9.8%다.

주요 26개 유통업체 매출은 전년 대비 6.8% 증가했다. 온라인 부문이 11.8% 성장한 데 비해, 오프라인은 0.4% 성장에 그쳤다. 오프라인은 이마저도 새 정부 출범 이후 추가경정예산(추경) 집행, 민생회복 소비쿠폰 등 내수진작 정책과 이에 따른 소비심리 개선에 힘입은 것이다. 오프라인은 지난해 상반기 역성장했다.

업종별로 백화점(4.3%)과 SSM(0.3%), 편의점(0.1%)은 매출 규모가 커졌다. 반면 대형마트는 4.2% 감소했다. 대형마트는 설(1월), 추석(10월)을 제외하고 매월 부진했다. 2024년에 이어 2년 연속 역성장 추세다.

최근 5년간 추세를 들여다보면 온라인 부문의 급성장에 따른 대형마트의 위축 현상은 더욱 두드러진다. 최근 5년간 유통 업체의 매출은 연평균 6.7% 증가한 가운데 온라인과 오프라인은 각각 10.1%, 2.6% 증가했다. 오프라인 유통업에서는 백화점(5.7%), 편의점(5.6%)이 성장세를 이어간 반면 SSM(1.0%)은 소폭 성장에 그쳤고 대형마트(-4.2%)는 크게 감소했다.

대형마트는 올해도 고전할 가능성이 높다. 월 2회 의무휴업, 영업시간 제한 등을 담은 유통산업발전법의 제약이 존재하기 때문이다. 골목상권을 지키기 위해 도입된 해당 규제는 그 취지로 달리 쿠팡으로 대표되는 온라인 커머스의 급성장을 가져왔다는 지적을 받았다. 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태 이후 규제 완화 목소리가 나왔지만, 실제 개정 움직임은 없다.

대형마트 업계 2위였던 홈플러스가 기업회생 절차를 밟고 있는 점도 업계 실적 악화에 영향을 미친 것으로 보인다. 홈플러스는 이달 직원 급여를 지급하지 못할 정도로 재정난이 악화한 상황이다.

한편 이번 조사는 백화점(롯데·현대·신세계), 대형마트(이마트·홈플러스·롯데마트·농협/하나로마트), 편의점(GS25·CU·세븐일레븐·이마트24), SSM(이마트에브리데이·롯데슈퍼·GS더프레시·홈플러스익스프레스) 등 오프라인 유통업체 15곳과 G마켓·옥션, 11번가, 인터파크, 쿠팡, SSG 등 11개 온라인 유통사를 대상으로 했다.

산업부는 통계 자료의 정확성을 높이고자 조사 대상을 기존의 23개사에서 26개사로 확대했다.