- KAIST 미술관, 로댕 조각·샤갈 석판화 기증 상설 전시

[헤럴드경제=구본혁 기자] KAIST는 익명의 기부자로부터 세계적 거장 오귀스트 로댕과 마르크 샤갈의 작품을 기증받아, 29일부터 상설 전시를 시작한다고 밝혔다. 이번 기증은 KAIST 구성원들의 문화·예술적 감성 함양은 물론, 미술관 소장품 컬렉션의 질적 확장에 기여할 것으로 기대된다.

익명의 기부자는 “KAIST 구성원들이 과학기술 연구뿐만 아니라 예술을 통해 감성과 상상력을 확장하는 계기가 되기를 바란다”고 전했다.

기증된 작품은 ‘조각의 성인’으로 불리는 오귀스트 로댕의 청동 조각 1점과, 20세기 현대미술의 거장 마르크 샤갈의 석판화 1점이다.

로댕의 ‘기둥 곁의 아담을 위한 습작’은 그의 불후의 명작 ‘지옥의 문’에 등장하는 인물 ‘아담’을 구상하며 제작된 습작이다.

로댕 생전인 1912년경 제작된 석고 원형을 바탕으로, 사후 프랑스 로댕 미술관서 정식 주조한 12점 중 네 번째 작품이다. 인체의 근육과 비틀린 자세를 통해 인간 내면의 고뇌를 섬세하게 표현하며, 로댕 조각 예술의 정수를 보여준다.

샤갈의 ‘노란 광대가 있는 서커스’는 1967년 프랑스 무를로 판화 공방에서 제작된 석판화 작품이다.

샤갈은 평생 ‘서커스’라는 주제를 통해 인간의 희로애락과 초현실적인 꿈의 세계를 표현해 왔다. 이 작품은 화려한 색채와 자유로운 구도를 통해 서커스 단원들의 역동성과 환상적인 분위기를 결합해, 마치 한 편의 시를 감상하는 듯한 독창적인 세계관을 담아냈다. 총 150점 중 104번째 작품으로, 샤갈 특유의 서정적 상상력이 극대화된 수작으로 평가받는다.

이광형 KAIST 총장은 “세계 미술사적으로 가치가 높은 걸작들을 소장하게 되어 매우 뜻깊다”며 “인간과 세계를 바라보는 다양한 시선을 담은 작품들을 통해 KAIST 미술관이 지성과 감성이 공존하는 문화 공간으로 자리매김하길 기대한다”고 밝혔다.

기증된 로댕과 샤갈의 작품은 KAIST 미술관에서 이날부터 상설 전시되며, 학생과 일반 시민을 대상으로 관람이 가능하고 4월부터는 기획 전시 및 교육 프로그램으로 공개 범위를 확대할 예정이다.