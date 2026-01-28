[헤럴드경제=민성기 기자] 경기도 양주시 한 단독주택에서 60대 아버지를 흉기로 찔러 살해한 뒤 달아난 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

28일 경찰에 따르면 양주경찰서는 존속살해 혐의로 A씨를 긴급체포해 조사 중이다.

A씨는 지난 25~26일 사이 양주시 옥정동 한 주택에서 60대 아버지 B씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.

B씨의 친형 C씨는 동생과 연락이 닿지 않자 27일 낮 12시 30분께 경찰과 함께 해당 집을 방문, 숨져 있는 B씨를 발견했다.

경찰은 B씨와 함께 살던 A씨를 유력한 용의자로 보고 추적에 나섰다.

범행 직후 달아난 A씨는 휴대전화 전원을 끄고 대중교통을 타는 등 경찰 추적을 피해 왔다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 전날 의정부시 제일시장에서 A씨 모습을 확인한 데 이어 이날 오후 9시 20분께 부천시 원미구 길거리에서 그를 체포했다.

경찰은 숨진 B씨의 부검을 의뢰하는 한편 A씨를 상대로 범행 동기와 경위 등을 조사한 뒤 구속영장을 신청할 예정이다.