외국어영화 부문 최종 후보 못 올라

[헤럴드경제=양근혁 기자] 박찬욱 감독의 영화 ‘어쩔수가없다’가 올해 영국영화TV예술아카데미(BAFTA) 영화상 시상식의 외국어영화 부문 최종 후보에 오르지 못했다.

‘어쩔수가없다’는 27일(현지시간) 발표된 제79회 BAFTA 영화상 시상식 외국어영화 부문에서 예비 후보 10편엔 올랐지만 최종 후보 5편에 들지 못했다.

최종 후보로는 ‘그저 사고였을 뿐’(이란), ‘시크릿 에이전트’(브라질 등), ‘센티멘탈 밸류’(노르웨이 등), ‘시라트’(스페인·프랑스), ‘힌드의 목소리’(튀니지·프랑스)가 올랐다.

‘어쩔수가없다’는 앞서 미국 골든글로브 시상식에서 3개 부문 후보로 올랐지만 수상이 불발됐고, 미국 아카데미(오스카상) 시상식 국제영화 부문 최종 후보에 포함되지 못했다.

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)는 영국 극장 개봉 요건 미달로 BAFTA 애니메이션상 및 주제가상 후보에 오르지 못했다.

올해 BAFTA 영화상 시상식 작품상 후보는 ‘햄넷’, ‘마티 슈프림’, ‘원 배틀 애프터 어나더’, ‘센티멘탈 밸류’, ‘시너스: 죄인들’이다.

‘원 배틀 애프터 어나더’는 13개 부문에 14차례(남우조연상 2명) 후보로 올랐다. ‘씨너스: 죄인들’은 13개 부문에, ‘마티 슈프림’은 11개 부문에 올랐다.

장준환 감독의 ‘지구를 지켜라!’를 리메이크한 ‘부고니아’는 감독상과 각색상 등 5개 부문에 올랐다.

시상식은 내달 22일 런던 사우스뱅크센터에서 열린다.