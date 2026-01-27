[헤럴드경제=윤호 기자]중국이 서해 한중 잠정조치수역에 무단으로 설치한 구조물 일부를 이동 중이라고 밝혔다.

궈자쿤 중국 외교부 대변인은 27일 정례 브리핑을 통해 “중국 기업이 현재 관리 플랫폼 이동과 관련한 작업을 진행하고 있다”고 했다.

이어 “이는 기업이 자체적인 경영·발전 필요에 따라 자율적으로 조정한 배치”라고 덧붙였다.