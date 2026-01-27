[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 정동원이 후보곡 라이브 영상과 이미지 티저를 공개하며 컴백 기대감을 높였다.

지난 26일 정동원은 공식 유튜브 채널을 통해 오는 2월 5일 발매되는 리메이크 미니앨범 ‘소품집 Vol.2’의 후보곡 라이브 영상을 공개했다.

‘소품집 Vol.2’의 후보곡 라이브 영상은 앨범 수록곡 선정 과정에서 아쉽게 포함되지 못한 곡을 공개하는 콘텐츠이다. 완성도 높은 라이브임에도 불구하고 후보곡으로 남은 곡들을 통해 발매될 앨범에 대한 기대감을 한층 높이고 있다.

첫 번째로 공개된 후보곡은 가수 임재범 원곡의 ‘겨울편지’로, 정동원 특유의 따뜻한 보이스로 곡이 지닌 애절한 감성과 깊은 울림을 섬세하게 소화하며 진한 여운을 남겼다.

특히, 감성을 자극하는 담백하면서도 호소력이 짙은 보컬로 리스너들의 마음을 사로잡으며, 앞으로 공개될 또다른 후보곡들에 대한 기대감을 더욱 높이고 있다.

앞서 정동원은 지난 19일과 23일 공식 SNS 채널을 통해 이미지 티저를 순차적으로 공개했다.

공개된 사진 속 정동원은 초록빛 배경 속에서 신비로운 분위기를 자아내며 한층 성숙해진 비주얼을 선보였다. 거울을 통해 카메라를 응시하거나 직접 시선을 마주하는 모습은 깊어진 감성과 몽환적인 무드를 동시에 담아냈다.

오는 2월5일 발매되는 ‘소품집 Vol.2’는 한 시대를 대표하는 명곡들을 정동원만의 감성과 해석으로 다시 풀어내는 리메이크 프로젝트 ‘소품집’의 두 번째 시리즈로, 이번 앨범은 그 연장선에서 더욱 깊어진 정서와 의미를 담아냈다.

한편 정동원은 군 입대 전인 2월13일 일산 킨텍스에서 팬들과 직접 만나는 특별한 팬콘서트를 진행한다.