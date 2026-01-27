부산시, ‘2026년 지역상품 구매 확대 추진 보고회’ 개최 朴, “지역상품 구매 확대로 기업 성장과 일자리 창출을”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산 지역상품 구매 확대에 박형준 부산시장이 발벗고 나섰다.

부산시는 27일 시청 대회의실에서 박 시장 주재로 ‘2026년 지역상품 구매 확대 추진 보고회’를 개최했다. 부산 지역상품 구매 확대를 위한 실질적 추진 방안을 공유하기 위해 마련된 이 자리에는 ▷부산시 각 구·군 부단체장 ▷부산시 교육청 ▷정부 공공기관 ▷공사·공단 이사장 ▷경제단체 ▷각종 협회 관계자 등이 참석했다.

보고회에서는 ‘지역상품 구매 촉진을 통한 지역경제 선순환 구조 확립’을 목표로 ▷공공부문 구매 강화 ▷민간부문 참여 확대 ▷협력 시스템 구축 등 3대 중점 추진 과제가 제시됐다.

공공부문은 수의계약 시 부산 지역업체 우선 계약을 원칙으로 하고, 지역 제한 경쟁입찰이 가능한 사업은 전면 지역 제한 방식으로 시행하는 등 지역업체 수주 확대를 통해 경기회복을 견인한다. 지역 의무 공동 도급제도 강화해 지역업체 참여를 지속 확대할 방침이다.

민간부문에서는 지역 하도급 실적이 우수한 업체에게 ▷용적률 우대 ▷인허가 절차 단축 ▷정책자금 이차보전율 상향 ▷세무조사 유예 등 실질적 혜택을 제공해 참여를 유도하고 ▷공사 발주 정보 제공 ▷공공 조달 시장 진출을 위한 교육 ▷조달청 혁신 제품 지정 지원 등을 통해 판로 확대를 지원한다.

시는 공공기관, 협회·단체, 금융권이 함께하는 협력 시스템을 구축해 지역상품 구매 활성화를 위한 컨트롤타워 역할을 수행한다. 지역 상품 구매 주간 운영, 지역 상품 구매 상설 구역(ZONE) 조성, 각종 이벤트 추진으로 지역 상품 구매 열기를 확산하고, 지역 제품 구매 실적과 지역 하도급률을 매월 점검해 정책 효과를 높여 나갈 방침이다.

박형준 부산시장은 “지역상품 구매 확대는 단순한 소비를 넘어 지역기업 성장과 일자리 창출로 이어지는 중요한 경제정책”이라며 “공공부문이 먼저 실천하고 민간이 함께하는 구매 문화가 확산될 수 있도록 모든 기관과 단체가 책임감을 갖고 힘을 모아달라”고 당부했다.