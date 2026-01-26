中 “팬데믹 정치화·중국에 책임 전가, 단호히 반대”

[헤럴드경제=안효정 기자] 중국은 26일 미국이 세계보건기구(WHO)를 탈퇴한 것에 대해 “다자주의는 국제질서의 초석이자 대세”라며 우회적으로 비판했다.

궈자쿤 중국 외교부 대변인은 이날 정례브리핑에서 “WHO는 글로벌 공중보건 분야의 권위 있는 전문 국제기구로 우리는 WHO가 미국의 탈퇴에 유감을 표명한 것을 주목한다”고 밝혔다.

궈 대변인은 이어 “중국은 일관되게 WHO가 역할과 책임을 성실히 수행하는 것을 지지한다”며 “앞으로도 국제 공중보건 협력을 심화하고 글로벌 보건 거버넌스를 강화해 인류 건강 공동체 구축을 추진하겠다”고 강조했다.

앞서 미국 정부는 지난 22일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령이 취임 첫날 지시한 WHO 탈퇴를 완료했다고 밝혔다. 트럼프 행정부는 WHO가 코로나19 사태 초기에 공중보건위기 선포를 늦게 해 세계가 대응할 시간을 허비하게 했으며 오히려 코로나19 관련 보고와 정보 공유를 제대로 하지 않은 중국의 대응을 높게 평가했다고 비판했다.

이에 대해서도 궈 대변인은 “중국은 팬데믹을 정치화하고 중국에 책임을 전가하는 것에 단호히 반대한다”며 “이러한 행위는 인심을 얻지 못할 뿐만 아니라 성공할 수도 없다”고 말했다.