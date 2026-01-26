생활권 위험 수목 무상 정비…가지치기 및 위험수목 제거를 통해 안전사고 예방 단독·공동주택, 노유자시설, 교육 연구시설에 위치한 위험 수목 정비 나무심기 지원사업도 병행…교목 5종과 관목 8종 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 생활권 주변 위험 수목을 정비하고 구민이 직접 나무를 심을 수 있도록 지원하는 녹지 환경 개선 사업을 본격 추진한다.

구는 구민이 직접 나무를 심고 녹화 활동에 참여할 수 있는 나무심기 지원사업 참여자를 모집한다. 나무심기는 생활공간을 쾌적하게 할 뿐 아니라 이산화탄소 저감과 열섬현상 완화 등 기후 위기 대응에도 효과적인 활동이다.

지원 수목은 교목 5종(산딸나무, 이팝나무, 매화나무, 청단풍, 감나무)과 관목 8종(나무수국, 덩굴장미, 영산홍, 황매화, 무궁화, 사철나무, 박태기나무, 명자나무)으로 식재에 필요한 부엽토도 함께 제공된다.

지원대상은 ▲단독 및 공동주택(아파트 제외) ▲노유자시설 ▲교육연구시설이며 나무 식재를 위해 최소 0.25㎡ 이상의 공간을 확보해야 한다. 신청은 1월 19일부터 2월 13일까지로 현장 조사와 대상지 선정을 거쳐 3월 중 수목을 배부할 예정이다.

이와 함께 구는 생활권 내 부러지거나 쓰러져 안전사고가 발생할 우려가 있는 수목을 대상으로 무상 정비를 실시한다. 해당 수목은 건물 및 시설물에 장기적인 피해를 줄 가능성이 있지만 구민이 직접 정비하기 어렵기에 지원사업을 통해 제거 또는 가지치기를 하여 안전사고를 예방할 계획이다.

지원 대상은 ▲단독 및 공동주택(아파트 제외) ▲노유자시설 ▲교육연구시설이다. 예외적으로 다수의 주민이 이용하는 공공시설을 침범해 안전에 영향을 주는 경우에는 아파트를 포함한 모든 건축물도 지원 대상에 포함된다. 다만, 소유주의 동의가 없거나 단순 경관 개선 목적의 수목 정비는 제외된다.

신청은 1월 26일부터 2월 27일까지 진행되면, 현장 조사와 대상지 선정을 거쳐 3월~5월 중 차례로 정비를 완료할 예정이다.

사업을 신청하고자하는 광진구청 누리집에 게시된 사업 안내문을 참고해 공원녹지과 또는 인근 주민센터를 방문 및 전자우편으로 신청하면 된다.

김경호 광진구청장은 “위험수목 정비를 통해 구민의 생명과 재산을 보호하고, 나무 심기로 구민이 직접 참여하는 녹색 생활환경을 만들어가고자 한다”며 “안전하고 쾌적한 도시환경 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.