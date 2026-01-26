행안부, 전 직원 대상 사회연대경제 특강 개최

[헤럴드경제=이태형 기자] 윤호중 행정안전부 장관은 26일 “앞으로 양극화와 지방소멸 등 우리 사회가 직면한 문제를 해결하고 공동체가 함께 성장할 수 있도록 사회연대경제를 우리 경제의 중요한 축으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

윤 장관은 이날 정부세종청사 중앙동 민원동 대강당에서 열린 ‘사회연대경제 전문가 특강’ 격려사에서 “사회연대경제가 무엇인지 정확히 이해하고, 사회연대경제 발전을 위한 정부의 역할을 함께 고민할 시점”이라며 이같이 밝혔다.

이번 교육은 지난해 10월 사회연대경제 정책의 주무부처로 지정된 행안부가 전 직원의 이해도를 높이고 실효성 있는 정책 구현 역량을 갖추기 위해 마련됐다. 중앙정부가 전 직원을 대상으로 관련 교육을 실시하는 것은 이번이 처음이다.

이날 행사는 윤 장관의 격려사에 이어 행안부 사회연대경제제도과장이 사회연대경제의 핵심 주제와 성공 사례, 주요 정책 방향과 정부의 역할, 관계부처 정책 개요 등을 설명해 정책의 밑그림을 소개했다.

특강은 행안부 정책자문위원회 위원장인 김종걸 한양대학교 교수가 ‘사회연대경제 : 낮은 곳으로부터 연대와 혁신’을 주제로 사회연대경제의 배경과 개념, 국내·외 사례를 통한 시사점 등을 제시했다.

이어진 ‘사회연대경제 공감 토크’ 시간에서는 사전 질문과 현장질의응답을 통해 참석자들의 궁금증을 해소하고, 실제 정책 현장에 적용할 수 있는 구체적 방안을 논의했다.

행안부는 지방행정연구원과 협력해 사회연대경제 교육과정과 표준교재를 개발하고, 공공부문 종사자뿐 아니라 일반인을 대상으로 한 맞춤형 교육을 확대 추진할 예정이다.